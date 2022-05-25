▲近日兒童染疫重症個案增加，蘇一峰引述香港研究找出原因。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心公布數據，國內輕症、無症狀比例為99.77%，但近日多起兒童染疫後誘發重症腦炎甚至死亡，引發家長恐慌。指揮官陳時中也坦言，「剛開始有注意，但沒想到Case相對較多」。胸腔科醫師蘇一峰引述香港最新研究指出，「孩童感染Omicron BA.2死因多為腦炎（Encephalitis），許多發病熱痙攣！」

蘇一峰醫師今（25）日在臉書引述香港針對11歲或以下兒童於香港Omicron BA.2主導時期的染疫情況。研究期間，有1147名兒童因Omicron感染住院，其中80.21%年齡在5歲以下、有4人死亡。死於新冠肺炎的2名兒童死因為腦炎引起的神經系統併發症，1147名兒童中有171名住院兒童出現神經系統併發症，最常見的是熱痙攣，發生率為11.6%。

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蘇一峰也在臉書寫下，「不知道會有那麼多兒童重症！（窩不知道），早說！怎麼不早說呢？！什麼？原來已經說了…。」舉香港研究為例，孩童感染Omicron BA.2死因多為腦炎（Encephalitis），許多發病熱痙攣。他也忍不住留言反問，「小弟常常搶第一時間翻譯國外重要發現，到底真的有用嗎？」

中央流行疫情指揮中心日前也提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀。