5童亡！猛爆性腦炎恐幾小時就發生　醫揭致死主因

記者陳俊宏／綜合報導

今年已有5例兒童確診、合併猛爆性腦炎重症死亡，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，新冠肺炎併發的猛爆性急性腦炎可能只需要短短數小時，即可以破壞腦部造成嚴重腦水腫，致死主要原因是腦部嚴重不可逆傷害。他也說，台灣24年前走過兒童腸病毒71型重症的絕望戰場，「我相信這次一樣可以走過」。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，腸病毒71型腦幹腦炎致死的原因主要不是腦部，而是心肺，機轉如下：

1、病毒侵犯腦幹造成發炎

2、腦幹發炎引起「腎上腺素風暴（catecholamine storm）」

3、腎上腺素風暴導致心跳加快和週邊血壓上升，增加心肺壓力

4、心肺壓力不斷增加，最後導致心肺衰竭

5、心肺衰竭導致器官缺氧，特別是需氧量高的腦部，容易因缺氧造成嚴重傷害

6、心肺衰竭加上腦部缺氧損傷，最終病人死亡

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謝宗學說，1998年到2002年間，經過台灣無數兒科前輩的努力，從不幸過世的孩子（216位）身上得到經驗，終於制定了腸病毒重症的治療準則（限水、免疫球蛋白、葉克膜等）。

▼謝宗學說，對於未滿5歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。（示意圖／記者姜國輝攝）



謝宗學表示，從2003年之後，每年因為腸病毒死亡的孩子逐年下降，過去10年中（2012-2022年），除了2018年伊科病毒帶走8位新生兒外，其餘年度因為腸病毒死亡的兒童為0-2人。

謝宗學指出，然而，從上周兒童新冠肺炎併發急性腦炎討論會中的病例分享發現，新冠肺炎造成的猛爆性急性腦炎，不像腸病毒71型腦幹腦炎有較足夠的反應時間，有空窗期可以用藥物或葉克膜阻止心肺衰竭，新冠肺炎併發的猛爆性急性腦炎可能只需要短短數小時，即可以破壞腦部造成嚴重腦水腫，致死主要原因是腦部嚴重不可逆傷害。

謝宗學說，腸病毒重症台灣兒科前輩醫師花了4年多的時間找到治療方式，大幅降低兒童腸病毒重症死亡人數；面對這次新冠肺炎併發的急性腦炎，要花多久的時間才能找到最佳的治療方法或預防方法？說真的，「我不知道，我只知道全台每位兒科醫師絕對不會放棄任何一絲可能幫助孩子的機會。」

▼指揮中心公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

謝宗學寫道，24年前，台灣走過1998年兒童腸病毒71型重症的絕望戰場，「我相信這次一樣可以走過，只要我們不放棄希望。」他也提到，今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型，這次新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病程超快，目前所有醫療處置的治療效果十分有限，對於未滿5歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。

國內兒童感染新冠肺炎引發腦炎的比例增高，對此，指揮中心指揮官陳時中24日指出，確實要提高警覺，剛開始有注意到類似情況，但沒有想到案例相對較多，要繼續觀察，在醫療量能部分，也會提供更多綠色通道及兒童ICU量。

指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等。

▼今年累計5名兒童染疫合併腦炎死亡。（點圖可放大／記者楊晏琳製表 ）