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懷孕腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒　最後半癱：想轟死自己

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲26歲孕婦從澎湖搭直升機回台手術。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

一名26歲女子4月底在Dcard發文表示，她已懷孕21周，先前和老公一起去澎湖，享受倒數中的兩人世界，沒想到旅途中發現自己不幸腦中風，還在清醒狀態下進行腦部取栓手術，最後左半身幾乎癱瘓。

原PO表示，她在澎湖的某天半夜突然感到頭暈、頭痛，原想著睡一覺就好了，但老公不斷大喊「你不好！不要睡！醒醒啊」，最後引起其他房客的關注，一同將她搬到大廳，當時她連好好坐在椅子上都不能，一直跌在地上，半小時後由救護車載往澎湖醫院。

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原PO提到，醫師馬上診斷為中風，但因為懷孕不敢替她打血栓溶解劑，怕造成流產，嚴重還可能一屍兩命，最後派直升機將原PO送回台灣，馬上進高雄長庚醫院急診動手術，因懷孕無法進行全身麻醉，「這麼怕痛的我，居然能在清醒的狀態下做腦部取栓手術」，所幸手術順利完成。

▲▼ 。（圖／翻攝自dcard）

▲原PO發文。（圖／翻攝自dcard）

原PO指出，醫師說她是血栓引起的腦中風，可能是長期偏頭痛導致腦部血管收縮變細，某一次就塞住爆掉，也可能是因為懷孕造成，「這次的中風導致我的右腦細胞死得差不多了，左邊幾乎癱瘓完全動不了，連稍微移動手指都做不到」，「每天都像半個植物人，無法行走、無法自己去上廁所，連抓癢、睡覺翻身都需要幫忙」，讓她感到自尊全部歸零，「好幾次都覺得，如果我現在手邊有一把槍，我一定毫不猶豫直接轟爆自己，這種沒尊嚴的活著倒不如讓我立刻死一死」。

不過原PO也說，從發病到現在，老公一直相當體貼，從澎湖搭直升機回台灣時，老公要她想吐就吐出來，他待會再清理就好，手術過程中，也聽見老公說「需要全麻就全麻，小孩沒關係，先救媽媽」，住院期間也每天替她把屎把尿，讓她感動不已，現在只希望自己能重新學會走路、上廁所，並在女兒出生時，能好好抱抱孩子，告訴她爸爸是個多棒的男人。

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