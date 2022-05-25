7成3粽子都變貴了！　陳吉仲：可能是豬肉稍微有上漲

▲行政院檢視市售粽子價格有7成3上漲。（示意圖／Pixaby）



記者許展溢／台北報導

行政院檢視市售粽子約有2成7價格持平或下跌，另有7成3價格上漲，不過上漲品項中，有86.3%比例漲幅在2成以下。農委會主委陳吉仲今（25日）表示，供應絕對沒問題，價格也穩定。

立法院經濟財政聯席會今繼續審查委員曾銘宗等19人擬具「農業保險法第十條條文修正草案」案。會前陳吉仲針對粽子漲價說明，粽子分客家粽、閩南粽和南北粽等各式各樣，主要成分是糯米，但糯米數量現在供應充足，價格也跟往年水準一樣。

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陳吉仲說，粽子裡要有豬肉，但因為豬肉價格飼料上漲，目前批發市場維持在每百公斤8500元，在設定的綠燈區水準，其他像花生及相關產品，量也絕對供應充足，「可能是這些裡面的豬肉稍微有上漲」，最後強調供應都沒問題、價格穩定。

消保處今年蒐集4大賣場及4大超商的粽子型錄與檢視5大電商平台粽價，與去年相同品項且為一般消費大眾較常購買的傳統肉粽及素粽共172項，檢視約2成7粽子價格持平或下跌，7成3粽子價格上漲，不過，價格上漲品項中，有86.3%的比例漲幅在2成以下。

農委會表示，已盤點各項應節農產品，包括糯米、香菇、花生、豬肉、鴨蛋、乾魷魚、乾蝦米等應節粽子原材物料供應情形，同時參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，並與相關團體研商產銷機制，目前評估足可充裕供應端午節市場需求。