鳳梨銷日「有黑心」價格還差很大　陳吉仲：低價賣沒外銷獎勵

▲《日本經濟新聞》分析，台灣鳳梨在當地市場已供過於求。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨正盛產，日前日本《日本經濟新聞》分析，台灣鳳梨在當地市場已供過於求，預估後續進口量逐漸下降外，銷日鳳梨也傳有「黑心」狀況，農委會主委陳吉仲今（24日）表示，黑心是少數，另價格若低於規定標準，會請防檢局依法規不讓業者出口。

陳吉仲今受邀到立法參加「111年度立法院有機農業推廣會」，會後受訪被問銷日鳳梨黑心情況跟日本經濟新聞分析台灣鳳梨已供過於求，陳吉仲說，跟去年相比黑心是少數，問題是冷鏈跟運輸造成，冷鏈溫度調整成13度加減2度，希望減少黑心情形，且是因疫情造成船運沒在預定的一週到，反而增加10幾天，這類問題會要求出口業者跟對方進口業者遇到「就不要上通路」，會明確要求確保日本消費者對台灣鳳梨的品質信心。

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▲陳吉仲強調，若業者用低價販售將不會獲外銷獎勵。（圖／記者屠惠剛攝）



至於供過於求？陳吉仲信心表示，這不成立，因日本也大量從菲律賓進口鳳梨，但跟台灣鳳梨比起來，台灣的品質跟甜度都好太多了，並強調只要將運輸過程冷鏈做好，就會獲得日本消費者喜歡，外銷3萬公噸目標，目前已累計1.6萬多公噸，到6月底還有1個多月，持續朝目標前進。

另外，台灣鳳梨在日本價格有1顆798日幣，到2顆298日幣都有，這其中有何差異？陳吉仲說明，298日幣的全不會獲得農委會外銷獎勵，因有要求不能隨便打亂市場，每顆鳳梨基本水準價格落在6、700日幣，都有訂定相關規範及最低標準，如跟產地價購買至少每公斤要達20元以上，要是比這低就不補助，都已在4月初公告，所有遊戲規則業者都知道，若發生這種現象，後續會請防檢局以相關法規讓他們出不去。