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原物料波動！端午佳節粽價漲　政院：7成3粽子價格上漲

▲▼端午節將至，賣肉粽的店家加緊趕工。（圖／記者謝盛帆攝）

▲端午節將至，由於原物料價格波動，連帶使今年的肉粽價格也上漲。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

端午節將至，行政院24日召開召開穩定物價小組會議，根據消費者保護處今年蒐集4大賣場及4大超商的粽子型錄與檢視5大電商平台粽價，比較傳統肉粽及素粽共172項與去年之價格，經檢視約有2成7粽子價格持平或下跌，另有7成3粽子價格上漲，不過在價格上漲品項當中，有86.3%的比例漲幅在2成以下。

行政院副院長沈榮津24日召開穩定物價小組會議，責請農委會、交通部等相關部會，全力調節端午民生物資供需，維持產銷秩序，並嚴密監控相關物資市場行情，掌握物流情形，確保民生物資供應量價穩定。另鑒於近期國際原油及大宗物資價格波動，影響國內物價穩定，此次會議亦請國發會、經濟部、農委會等相關部會就重要物資預警機制及因應作為提出報告。

端午節將至，農委會表示，已盤點各項應節農產品，包括糯米、香菇、花生、豬肉、鴨蛋、乾魷魚、乾蝦米等應節粽子原材物料供應情形，同時參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，並與相關團體研商產銷機制，目前評估足可充裕供應端午節市場需求。

為穩定農產品價格，充裕供應端午節應節所需各類農產品，農委會將持續監控批發市場行情變動，且落實各項調配供應措施，以確保端午節前市場供貨量價穩定。

消保處今年蒐集4大賣場及4大超商之粽子型錄與檢視5大電商平台粽價，與去年相同品項且為一般消費大眾較常購買之傳統肉粽及素粽共172項，經檢視，約有2成7粽子價格持平或下跌，另有7成3粽子價格上漲，不過在價格上漲品項當中，有86.3%的比例漲幅在2成以下。

消保處表示，本年度粽子供應量充足，惟因受原物料波動影響，各項食材、包材、人事等相關成本上升，使粽子價格上漲。行政院消費者保護處呼籲消費者，各通路推出不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

另外，本土疫情升溫，網路購物訂單快速成長，使國內物流運輸貨物量大增，尤其低溫物流需求最為明顯。為保持物流順暢，交通部已建立督導及協調機制，持續掌握端午節公路貨運運輸最新情形，並適時進行協調。

▲▼行政院召開穩定物價小組會議，行政院副院長沈榮津。（圖／行政院提供）

▲行政院召開穩定物價小組會議，行政院副院長沈榮津。（圖／行政院提供）

針對物價上漲現象，行政院指出，近來全球疫情反覆，惡化供應鏈瓶頸問題，加以俄烏戰事未歇、氣候異常等，國內面臨較大的輸入性通膨壓力，有必要針對民生重要物資持續進行價量監測分析，及早因應價格不合理上漲及供貨量不足之風險。

受到產區氣候、塞港及俄烏戰爭等持續影響，黃豆、小麥、玉米（飼料）、奶油、沙拉油、麵粉等重要物資價格面臨較大的上漲壓力。為維持國內物價穩定及減輕業者負擔，政府已減徵重要物資稅負至今年6月底，未來將持續掌握重要物資之量價波動，並適時採取穩量穩價措施。

行政院穩定物價小組將持續密切掌握重要民生物資之量價變動趨勢，透過分析產品上、中、下游量價傳遞影響，提前預警下游產品漲價風險，超前部署，提前因應，並視國內外經濟情勢變化，滾動檢討調整。

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