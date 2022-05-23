　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！　專家研發27種專屬植物

▲▼台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！專家研發27種植物。（圖／農委會特生中心提供）

▲黑熊進食青剛櫟畫面。（圖／農委會特生中心提供，下同）

記者許展溢／台北報導

農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站成立20餘年來，陸續蒐集並培育27種殼斗科植物，部分植栽已可結果，能供試驗站收容的台灣黑熊食用，也都是牠們愛吃的食物，扮演圈養黑熊食物豐富化的重要角色，成了可愛黑熊的自然農園。

特生中說表示，台灣的殼斗科植物（包括原生及引進栽植）約有46種，自低海拔至高海拔都可發現其分布，為中低海拔闊葉樹林重要的組成分子，常與樟科植物共同組成「樟櫟林」森林。殼斗科植物的果實，主要由具有硬殼的堅果與帽子狀的殼斗所構成，看似戴頂帽子的果實，模樣十分可愛討喜；其堅果富含澱粉、蛋白質、脂肪及維生素B群等多種營養成份，是秋冬季節野生動物的重要食物來源。

▲▼台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！專家研發27種植物。（圖／農委會特生中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熊熊的自然農園。

特生中心指出，台灣黑熊會在秋季進食大量殼斗科植物的果實，儲備度冬的能量，除供作食用外，殼斗科植物亦提供優質木材製作家具、釀酒用橡木桶、軟木塞及香菇椴木等，而頂級的食材松露，便是與殼斗科植物細根共生的真菌類。

特生中心說明，低海拔試驗站位於台中市和平區烏石坑山區，是國內重要的台灣黑熊收容場域，近年更是扮演失怙小熊及緊急救援黑熊的「中途之家」角色，為照養這些國寶黑熊，低海拔試驗站導入環境與餵食豐富化、動物醫療照護訓練等課程，維持黑熊的身心健康，增進圈養動物的福利。

▲▼台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！專家研發27種植物。（圖／農委會特生中心提供）

▲特生中心指出，看似戴頂帽子的果實，模樣十分可愛討喜。

特生中心強調，殼斗科植物的果實，一向是黑熊們最愛的食物之一，站內黑熊日常照養的食物來源主要為市售蔬果，而加入各類殼斗果實，除豐富食物內容外，亦可提供市售蔬果缺乏的營養素，讓黑熊的食物更多元與均衡，試驗站除收容與照養黑熊，未來將結合站內的黑熊收容場域、黑熊野訓場及熊熊的自然農園「殼斗科植物區」，逐步發展為黑熊保育教育宣導據點，為台灣黑熊保育提供一個可身歷其境，體驗黑熊生活的特色解說教育場域。

ET快訊
網美抓餐廳觀賞魚「重摔回魚缸」：要擲筊　友開嗆1句話更怒
黃鐙輝被隔離「60萬保險金入帳」！才嗆防疫險沒用　嚇到狂道歉
快訊／肯德基與蛋撻切割？　正式宣布新品牌曝光
帶5歲兒出遊Angelababy狂滑手機　冷漠態度網轟：裝樣
好市多神物變雷品！　會員怒：還漲價
獨／Sandy確診吞全餐　「零吃藥痊癒」揭身體狀況
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被疫情剝奪2年！護理師見「戰友接連倒下」淚：誰為我們惋惜？

LIVE／「快篩陽=確診」本周全民適用　陳時中最新說明

網美抓觀賞魚「重摔回魚缸」：要擲筊　超扯畫面曝！友開嗆1句更怒

發錢啦！屏東九如鄉每人可拿1千元　符合「這條件」就能領

台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！　專家研發27種專屬植物

爸隔離第5天　兒22字手寫紙條「我好想你」融化6千人

快篩陽同確診離島施行　金門縣議員成立「試劑共享站」抗疫

發現廖芸交男友！廖老大一聽「真實身分」嗆敲斷腿：敢睡我女兒

確診回報系統狂當！1922竟給疾管署客服電話　《ETtoday》實測更傻眼

和11名確診者聚餐　王浩宇快篩仍陰性！每天「必做1動作」防疫

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

被疫情剝奪2年！護理師見「戰友接連倒下」淚：誰為我們惋惜？

LIVE／「快篩陽=確診」本周全民適用　陳時中最新說明

網美抓觀賞魚「重摔回魚缸」：要擲筊　超扯畫面曝！友開嗆1句更怒

發錢啦！屏東九如鄉每人可拿1千元　符合「這條件」就能領

台灣黑熊原來愛吃「超萌果實」！　專家研發27種專屬植物

爸隔離第5天　兒22字手寫紙條「我好想你」融化6千人

快篩陽同確診離島施行　金門縣議員成立「試劑共享站」抗疫

發現廖芸交男友！廖老大一聽「真實身分」嗆敲斷腿：敢睡我女兒

確診回報系統狂當！1922竟給疾管署客服電話　《ETtoday》實測更傻眼

和11名確診者聚餐　王浩宇快篩仍陰性！每天「必做1動作」防疫

研究：海豚辨識朋友　靠獨特哨聲和「尿味」

被疫情剝奪2年！護理師見「戰友接連倒下」淚：誰為我們惋惜？

疫情延燒「假檢警詐騙」復燃　桃園退休男523萬積蓄泡湯

蔡小潔完成登記「我變詹太太了」　爆料老公520計畫失算

《黃金歲月》確診又+1！　蘇炳憲「快篩陽」居隔中

快訊／林楚茵轟防疫保單諜對諜　金管會要求業者公開說明核保時間

拿錯鑰匙了！出言糾正竟遭弟弟持刀爆砍　新北男全身血報案：救我

LIVE／「快篩陽=確診」本周全民適用　陳時中最新說明

《間諜家家酒》安妮亞與史努比全都想要！5本MOOK推薦必買

快訊／疫情狂燒15立委確診　游錫堃：國營事業預算趕在五月底完成

生活熱門新聞

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

虎航5/25開賣冬季機票　798元起

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

更多熱門

相關新聞

犬貓數超越0到14歲　綠委要求成立動保專線

犬貓數超越0到14歲　綠委要求成立動保專線

民進黨立委賴品妤23日表示，去年全台的犬貓數達到295萬隻，首度超過0到14歲人口數的289萬，然而每年全台動保機關總共平均接獲約15萬案件，負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員卻僅有167人，呼籲農委會積極成立全國動物保護專線，同時也須補足地方動保機關業務人力。

研究監測野鳥種類防禽流感！特生中心這樣說

研究監測野鳥種類防禽流感！特生中心這樣說

台灣黑熊711遭槍殺埋屍　2獵人3萬交保

台灣黑熊711遭槍殺埋屍　2獵人3萬交保

台灣黑熊711解剖出爐！頭骨碎裂、身上有彈孔

台灣黑熊711解剖出爐！頭骨碎裂、身上有彈孔

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

520起違規寄肉品回台「收件人要被罰了」！

關鍵字：

農委會特生中心台灣黑熊殼斗科植物低海拔試驗站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

政府再發六倍券？經長這樣回應

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面