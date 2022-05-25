防疫包太少「隔離7天還沒領到」　台南議員要求市府增加數量

▲台南市民政局長姜淋煌指出，25日全面推出「居家照護防疫包」2.0，內有大人3劑、小孩2劑等5劑快篩劑，提供給確診者屬家來領用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市確診人數激增，5月10日至22日就有超過4萬人確診，然這段期間分配予區公所的防疫包總數卻只有1萬7250包，截至22日僅發出了11303包給民眾，防疫包明顯嚴重不足，市議員呂維胤、陳秋宏要求市府應儘速準備充足的防疫包，讓所有確診者都能領得快且領得到。

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市議員呂維胤指出，台南市10日至22日確診人數總計41578名，理應每位確診者都可領取的防疫包，數量卻只有1萬7250包，實際發出的更僅有1萬1303包，表示有高達3萬275位確診者領不到防疫包，沒領到的比領到的還多，防疫包數量嚴重不足。

市議員陳秋宏表示，近日接獲多位民眾陳情，收到確診通知簡訊後欲前往區公所領取防疫包，公所卻反映因尚未接獲衛生局的確診名單，無法發給確診者，有的甚至隔了一個禮拜還是領不到，讓許多人「白跑很多趟」，造成民眾相當大的困擾。

呂維胤表示，肯定黃偉哲市長聽取民意，在25日推出防疫包2.0，將確診者家屬最需要的快篩試劑放入防疫包（大人3支、小孩2支）。但防疫包除了實用以外，份數更應該要準備充足，要求市府應盡速準備充足的防疫包數量，加快衛生局與區公所確診名單資料上的同步，確保每位確診患者都可以公平、快速的領到防疫包，不要讓政府的心意打了折扣。

民政局長姜淋煌指出，之前防疫包放的都是酒精、泡麵等物資，純粹只是關懷，但市民朋友反映，這些物資不是他們最需要的，市長黃偉哲也認為，民眾最需要的防疫物資為快篩劑，所以指示25日全面推出「居家照護防疫包」2.0，內有大人3劑、小孩2劑等5劑快篩劑，提供給確診者屬家來領用，25日全市37區區公所都可以請領，25日預計可發放1萬包防疫包，目前供應尚足夠，民眾不用心急，有需要的確診者家屬都可以領用。