炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲的張姓男子因開炭烤店當老闆，找來友人唱歌喝酒慶祝，餐敘結束後搶當護花使者，要送28歲劉姓女子返家，但因闖紅燈遭警攔查。劉女擔心張男酒駕遭逮，跳出來喊「都是我喝的！」疑似想替對方頂罪。最後張男酒測值超標被依涉嫌公共危險罪逮捕帶所偵辦，劉女也吃下一張罰單。

▲酒駕男搶當護花使者遭逮，大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局五福二路派出所巡邏警組23日凌晨4點45分，見一部自小客車於苓雅一路與文衡二路口（向西行駛）闖紅燈，且毫無減速查看，大膽違規行徑引起員警注意，遂向前攔查。30歲的駕駛人張男一下車立即散發濃厚酒味，經酒精測試，酒測值果然超過法定標準值，隨即依涉嫌公共危險罪逮捕帶所偵辦。

▲張男一下車立即散發濃厚酒味，經酒精測試，酒測值果然超過法定標準值，隨即依涉嫌公共危險罪逮捕帶所偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

執行酒測過程，現場被載的28歲乘客劉女疑似因擔心駕駛張男酒駕遭逮，竟跳出來擋在張男面前並大喊「都是我喝的！」疑似想替對方頂罪，雙方你一言、我一句，互相想為彼此承擔責任，並向員警稱自己很清醒沒有酒醉，開車沒問題，轉一個彎就到了，能否通融讓他們離去，但員警態度堅持、依法執法，張男只好配合接受酒測。

事後張男對於酒駕一事相當懊悔，表示自己才剛新開一家炭烤店當老闆，與友人相約唱歌飲酒慶祝，自己只喝2杯，結束餐敘後，深怕女伴獨自一人夜歸不安全，才會犯下酒後駕車錯誤。劉女也表示，見張男看起來意識仍清楚，且心想返家距離不遠，便答應讓張男護送，這一僥倖心態，也讓自己吃下一張罰單。

今年立法院已三讀通過加重酒駕處罰規定，同車乘客連坐處罰，若乘客不予勸導還共乘，將被開罰新臺幣6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

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