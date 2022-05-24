三星發表投資計畫　半導體、生技5年斥資450兆韓元　再聘8萬名員工

▲南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登訪韓的第一站，便是前往三星電子位於京畿道平澤的半導體廠參訪。經過3天之後，三星今（24）日再度發佈重大計畫，表示未來5年將投資450兆韓元（近3545億美元），範圍跨足半導體、生技、人工智慧等產業，創造高達8萬個工作機會，其中投資額的80%、約360兆韓元將留在南韓國內。

三星電子在副會長李在鎔假釋出獄之際面臨重重危機與挑戰，包括如何在半導體晶圓代工上，縮小與市占率排行第一的台積電（TSMC）之間的差距，因此外界往往期盼三星電子能發表果敢的投資計劃尋求突破重圍。

根據《韓聯社》，三星24日發佈以「三星的未來投資尋求充滿活躍的革新成長」為題的大規模投資計畫，領域橫跨半導體、生物科技、人工智慧（AI）、次世代通訊技術，未來5年預計斥資450兆韓元，力求呼應南韓尹錫悅政府上任後所提出的打造「半導體超強大國」的訴求。

此次所發表的投資規模，比起過去5年三星所投資的330兆韓元還要多出120兆韓元，年平均投資規模增長超過30%。

▲▼三星電子副會長李在鎔帶領拜登、尹錫悅參訪京畿道平澤的半導體廠生產線。（圖／路透社）

在半導體領域，三星計畫強化研究開發（R&D）、儘速引進極紫外光（EUV）技術，同時確保在高性能、低耗電應用處理器（AP），以及5G、6G等超高速通訊半導體上所需的無廠半導體能取得高度競爭力。

同時，在晶圓代工產業上，計畫能儘速套用次世代生產技術，達到3奈米以下製品的量產目標。

在生物科技領域上，三星則期盼透過大規模投資計畫，再創第二個「半導體神話」。從中長期的計劃來看，三星打算建構委託開發暨製造服務（CDMO）、生物相似藥為兩大事業核心主軸。

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