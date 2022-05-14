「李根大尉」本人發聲了！赴烏克蘭只買單程機票　抱著戰死的覺悟

▲南韓網紅「李根大尉」（이근대위）前往烏克蘭作戰後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自韓網、李根IG）

記者張寧倢／編譯

南韓海軍特戰團退役軍官、78萬粉絲追蹤YouTuber「李根大尉」（이근대위）先前不顧南韓當局法規，遠赴烏克蘭以「國際義勇軍」身分滯留60多天，然而卻被爆出各種傳聞。李根13日首度接受韓媒採訪，澄清他還活著，還在戰鬥，而且出發前已抱著「可能戰死的覺悟」，只買了單程機票。

▲李根大尉赴烏克蘭作戰，遭爆料造假、戰死等各種謠言，他親自受訪澄清。（圖／翻攝自李根IG）

南韓網紅「李根大尉」出國後13日接受南韓SBS獨家採訪，被問到有關近期網友的爆料，包含戰死烏克蘭、逃到波蘭、假拍戰爭片、在飯店休息吃早餐、逃避國內教召、為了拍YouTube才去烏克蘭等傳聞，李根首次親自澄清，自己還活著，還有被拍到在戰場作戰的樣子，「以上這些都是假消息。」

南韓《護照法》規範公民近期不得前往烏克蘭，李根大尉回國後很可能受到法律懲處，記者問到他為何仍堅持要參加義勇軍。對此，李根表示，「我來這裡是冒著生命危險保衛烏克蘭免受入侵者的侵害。」他認為自己既然有能力提供幫助，就無法只是待在韓國看著新聞，這對他而言是一種罪惡。不僅如此，李根也透露，他不知道何時才能返國，但出發時只買了單程機票，早已做好可能戰死的覺悟。

▲李根大尉飛烏克蘭當義勇軍時，曾曬出背影照稱，若活著回來，會接受處罰。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

南韓網路論壇日前有人指出，在一段烏克蘭前線作戰影片中看到了一名與李根大尉極為相似的士兵。李根坦承，他知道最近網路上議論紛紛，都在猜測他是不是那名士兵，「（影片）確實是我和我們隊上戰鬥中的模樣，當時我們正在執行解放伊爾平的作戰任務，當天和俄軍部隊展開激烈對抗，導致我方2員受傷。」

▲前往烏克蘭作戰的李根大尉（右一）身影曝光。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

李根也提到，俄羅斯從多個方向進攻烏克蘭，大部分俄軍目前集中在烏克蘭南部與東部，他本人和其他南韓海軍特戰團搜索隊出身的同袍一起抵達烏克蘭後，第一周負責組成多國特種作戰小組，主要由美、英兩國作戰經驗豐富的人員所組成，後來由於戰況激烈，其他南韓同袍陸續退出，目前李根大尉是部隊中唯一的韓國成員。

李根說，即使自己的國家以參與烏克蘭戰爭為由攻擊他，他也無能為力，因為他清楚知道自己出於什麼理由而行動，如果是正確的事，就應該竭盡全力保護無辜的人，「儘管國家指責、討厭我，但我仍為身為韓國人而感到自豪，我會盡力為國家表現。」

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