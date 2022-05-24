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偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見到「凸起那一根」　激憤狂毆萬人收看

▲▼南韓偽娘網紅카광在軟體男扮女裝騙砲，最後慘遭對方毆打。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲南韓偽娘網紅카광在軟體男扮女裝騙砲，最後慘遭對方毆打。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名年僅27歲的偽娘網紅兼業餘漫畫家「카광」（本名為李相一，이상일），平常在YouTube等平台直播時，以男扮女裝、戴長假髮騙取直男買春的方式爆紅。日前，카광在網路直播時騙取40多歲的大叔來到住處進行性交易，豈料卻被對方發現是男兒身，當場遭到拳打腳踢，線上超過1萬名觀眾收看。

根據韓媒《News1》、《TopStar News》，京畿高陽警察署昨（23）日表示，22日凌晨0時10分接獲來自高陽市德陽區某處公寓大樓的報案，撥打112專線報警的民眾正是臭名遠播的偽娘網紅카광，카광表示他遭到潛入住處的40多歲大叔毆打，不過當警方抵達現場時，該名大叔早已逃之夭夭，目前警方正在追捕其下落。

▼카광男扮女裝，騙取白髮微禿的中年男來住處，男子擁吻、聊表安慰。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼카광男扮女裝，騙取白髮微禿的中年男來住處，男子擁吻、聊表安慰。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼카광被40多歲大叔識破真實性別，當場遭到暴力毆打。（圖／翻攝自YouTube）

▲카광被40多歲大叔識破真實性別，當場遭到暴力毆打。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，身形肥胖、粗如象腿的網紅카광日前又在YouTube頻道直播時重操舊業，他戴起長假髮、化妝擦口紅，以較高亢的女性嗓音在交友聊天軟體上，騙取無知的純情大叔來到住處進行性交易，沒想到過程中該名40多歲的A姓大叔發現카광竟然是男兒身，氣得當場跳起來暴力毆打對方。

當카광慘遭A男暴力毆打時，高達1萬多名觀眾在線上驚悚目睹全程。

事後，카광包紮左眼再度登上YouTube直播，表示自己遭到A男暴力毆打後被送往急診室，醫師表示有「失明的可能」。카광向觀眾道歉，同時承諾未來應嚴格管控直播內容，以安全且不冒生命風險的方式進行直播。

▼偽娘網紅카광遭對方暴力毆打，事後包紮左眼再度登上直播。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼偽娘網紅카광遭對方暴力毆打，事後包紮左眼再度登上直播。（圖／翻攝自YouTube）

據悉，其實這不是카광第一次以男扮女裝的方式在交友軟體上騙取異性戀男性約砲。從今年5月14日上傳的影片來看，카광在直播時至少騙取5名不同的男性來到住處性交易，其中還包括年輕、身材瘦弱的純情少男，純情少男躺著擁抱身材肥胖的카광，試圖給予對方安慰，而編號5號的白髮中年大叔則不斷罵髒話。

另外，카광也曾經在直播時男扮女裝，騙取以女性為主要服務客群的男性（色情）按摩師傅來到住處，結果最後慘遭對方揭穿自己就是男性、同時還是臭名遠播的網紅카광，該名男性按摩師傅氣得要求카광立刻匯款、刪除直播內容。

▼카광男扮女裝，騙取男性按摩師傅前來住處服務。

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