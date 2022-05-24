限時2周！外送平台「防疫專區」下殺43折起　還有超殺優惠碼要收

▲Uber Eats推出「防疫專區」限時2周最低下殺43折。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，每日確診人數多達上萬人，為因應遠距上班、居家上課，外送平台「Uber Eats」特意找來多家通路推出「防疫專區」，嚴選高達200多項抗議品項最低43折起，5月25日至6月7日限時2周下殺，還有超殺優惠碼要收，而foodpanda則打造防疫三寶包、居家澎派包，內含多樣居家所需用品，不僅滿足生活需求，還能省荷包。

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▲▼「防疫專區」有健康養生、即飲即食、防疫清潔、口罩面罩等商品。

Uber Eats「防疫專區」找來全聯、小北百貨、棉花田生機園地、GREEN & SAFE、楓康超市、馬修嚴選、7-11等通路合作，網羅各式抗疫品項，像是有輕鬆自煮調理包、健康養生、即飲即食、防疫清潔、口罩面罩等滿足需求，且5月25日起至6月7日還祭出多達200多項最低下殺43折起，免出門就能輕鬆買到所需用品。

而Uber Eats優市「疫起加油」專區則將於5月27日上線，內含家庭與個人必備清消用品、保健養身補充品、蔬果堅果等食材，還有文具用品等超過百項商品，且24小時營運，隨時隨地滿足補貨需求，即日起至5月31日期間凡輸入「五星級優」優惠碼，即可享Uber Eats優市單筆消費滿499元現折100元優惠1次，首次消費者輸入「首選優市」則有消費滿200元打7折優惠1次，最高現折150元。

▲foodpanda推「疫組搞定澎派包」。（圖／foodpanda提供）

另，foodpanda則特選多款防疫消毒、應急乾糧點心組成「疫起備戰三寶包」與「疫組搞定澎派包」，並於熊貓超市上架，其中「疫起備戰三寶包」內含口罩、消毒用品、退熱貼3項防疫物品，再搭配能量果凍、運動飲料等，而「疫組搞定澎派包」則包含罐頭、泡麵、量販包餅乾等囤貨抗戰必備商品，讓民眾關在家也不怕餓肚子，且即日起至5月31日下單熊貓超市滿指定金額並輸入專屬優惠碼，還可享75折優惠，最高折抵250元，每人限用1次。

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