明天揪團了！速食店「8支炸雞腿下殺56折」狂吃5天

▲頂呱呱8支原味雞腿下殺56折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雞腿控明天開吃！台灣人氣本土速食店品牌「頂呱呱」推出最新「炸雞優惠」了，連5天「8支原味炸雞腿下殺56折」，直接狂省190元，肉肉控肯定要揪團衝；更驚喜加碼限時4天「1斤雞脖子」也打出82折折扣，通通不能放過。

▲1斤雞脖子連4天下殺。

頂呱呱5月23日起至5月27日連5天推出「友好炸雞週」優惠活動，8支原味雞腿組合直接下殺56折，只要用250元就能吃到，狂省190元，每人限購2份，每店每日數量限量、售完為止；5月23日至5月26日加碼推「1斤雞脖子下殺82折」優惠，整整600公克的雞脖子於門市只要用199元就能吃到，同步上架Uber Eats每份249元，每日每店限量30份，每人限購2份，同樣售完為止。

▲摩斯漢堡「買1送1」驚喜延長。

另，摩斯漢堡限時「買1送1」則驚喜宣布加碼再延長，即日起至5月31日凡於門市可享「買大薯送大杯冰紅茶」，抓緊機會搶吃一波；而麥當勞全門市至5月31日前也有「買分享盒享指定飲品買1送1」優惠，指定飲品包括汽水、冰紅茶、冰綠茶3大系列，限為同品項中杯或大杯，最多買5送5。

【你可能也想看】

►被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基急發聲明說話了

►嗑爆漢堡、披薩買1送1！8大速食店「激省優惠」來了 還有1元雞塊

►快訊／麥當勞「薯條缺貨」各門市陸續停賣！到貨時間曝光

►我們的美麗就用白紙黑字寫下