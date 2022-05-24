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梅雨颱風季節到　慈濟與草屯鎮公所簽署防災合作備忘錄

▲慈濟基金會與草屯鎮公所簽訂防災合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲慈濟基金會與草屯鎮公所簽訂防災合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾防災觀念、降低災害對社區的衝擊，慈濟慈善事業基金會與南投縣草屯鎮公所日前與草屯鎮公所簽署防災合作備忘錄，希望透過夥伴關係的建立，結合地方政府行政資源及民間團體之防災能量，一同強化村里防救災整備、應變及復原工作。

簽署儀式於5月18日上午在草屯鎮公所舉行，雙方合作內容除在防救災人力及物資的協作，更擴及平時社區防災教育宣導及志工培力的互相支援上；現場展示許多慈濟大愛因應防救災所研發的產品，包括「福慧床」、「福慧桌椅」、太陽能、LED帽，救災物資安心生活包，以及用回收寶特瓶製作的毛毯、防穿刺手套、防穿刺鞋墊，與安置民眾能更保有隱私的「福慧隔屏」等器材。

▲慈濟基金會與草屯鎮公所簽訂防災合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供）

鎮長簡景賢表示，921當年慈濟動員救災安置災民，為學童援建51所希望工程校園，至今回想起來仍非常感動，也感謝慈濟與草屯鎮公所簽署防災救災備忘錄，透過民力合作共善，讓社會更祥和安康；南投消防局副局長陳興傑也表示，南投多山，每遇風災或梅雨季強降雨，常會造成土石流等災害，因此防災工作是每個人的工作，感謝慈濟與草屯鎮公所簽約，防災、救災、減災。

南投慈濟志工洪浚圭代表慈濟簽備忘錄，他表示慈濟基金會已於2020年10月與南投縣政府簽署合作共善備忘錄，共同推動「慈善關懷」、「防災教育」、「生態環保」、「公益人文」等面向工作；本次與草屯鎮公所簽署合作備忘錄，更是建立在縣府合作的基礎之上，共同展現實質守護鄉里安全及關懷鄉親平安的決心。

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