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慈濟與國際救援組織合作　擴大援助烏克蘭難民

▲▼IsraAID是俄烏戰爭後首批抵達摩爾多瓦南部邊境的國際團體之一（圖／IsraAID提供）

▲IsraAID是俄烏戰爭後首批抵達摩爾多瓦南部邊境的國際團體之一。

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟慈善事業基金會與IsraAID(以色列國際人道救援組織)5月17日進行線上簽署合作契約，將援助在羅馬尼亞、摩爾多瓦兩國的烏克蘭難民，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、IsraAID全球執行長約坦．波利澤(Yotam Polizer)代表簽訂，透過協力合作、以愛和關懷幫助更多烏克蘭難民。

截至5月15日，聯合國難民署統

計有622萬烏克蘭人逃到鄰國躲避戰爭，其中半數以上在波蘭，其次是羅馬尼亞有將近92萬，而摩爾多瓦也有46萬多的烏克蘭人。以色列最大的人道主義援助組織IsraAID是致力於救災、國際發展的非政府組織，在50多個國家地區投入人道援助。俄烏戰爭後，IsraAID在2月25日即啟動救援行動，陸續在摩爾多瓦、羅馬尼亞為烏克蘭難民提供保護、教育和醫療支持。

慈濟迄今在波蘭的4個城市針對烏克蘭難民進行54場發放，預計在6月擴大援助達4萬5千位難民，救助物資包括購物卡、環保毛毯、睡袋、以及糧食。然而摩爾多瓦、羅馬尼亞兩國沒有慈濟人，過去慈濟在海外賑災曾與IsraAID合作，這次再次合作一起幫助烏克蘭難民。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟秉持走在最前、做到最後的理念，在人道援助過程以「感恩、尊重、愛」為原則，與IsraAID將為烏克蘭難民提供生活必需品、醫療用品，保護難民社區的身心健康，特別關注婦女和兒童，提供兒童安全空間、教育、建立學習中心和協助家庭融入當地社區，讓兒童安心度過這段過渡期，以愛和關懷幫助有需要的人。

IsraAID全球執行長約坦．波利澤表示，這是一個長期的計劃，難民面對很多的長期挑戰，例如心理創傷、教育、長期復原，即使停戰，烏克蘭境內的復原之路仍然相當遙遠。這不是能由單一組織承擔起的計畫，我們需要很多的合作夥伴，很感恩能與慈濟一起投入。

約坦．波利澤分享第一次看到慈濟志工是在2013年的菲律賓海燕風災，對於慈濟人「臉上掛著笑容、充滿著愛與關懷」的印象很深刻，也撼動著他。在簽約儀式上，約坦．波利澤也感恩在摩爾多瓦及羅馬尼亞前線的工作人員，以及全球慈濟志工，約坦．波利澤說：「他們成就了所有的事情，讓災後復原得比以前更好。」

▼慈濟與以色列國際人道救援組織IsraAID在5月17日進行線上簽署合作契約，將援助在羅馬尼亞、摩爾多瓦兩國的烏克蘭難民。

▲▼慈濟慈善事業基金會與IsraAID(以色列國際人道救援組織)5月17日進行線上簽署合作契約（圖／慈濟基金會提供）

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