6旬男無呼吸心跳送醫　支架+低溫療法搶救5天保住性命

▲▼台中1名6旬男子工作時突然無呼吸心跳，送往慈濟就醫，經心導管和低溫療法，5天後奇蹟救回。（圖／台中慈濟提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市66歲男子工作時突然休克倒地，當場無呼吸心跳（OHCA），同事立刻緊急施作心肺復甦術，救護車趕到後給予電擊並持續心肺復甦，送到慈濟醫院搶救，慈濟團隊判斷是突發心肌梗塞，經緊急放置支架，穩住生命徵象後採用低溫療法醫治，5天後甦醒，意識清楚對答如流，患者體悟說，過好生活最重要，不要再跟人家爭東爭西，家屬也發現，原本沈默寡言的他，病癒後變得幽默風趣，讓他們更加驚喜。

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慈濟醫院心臟內科主任林茂仁指出，病人有高血壓疾病卻自以為身體很好，不檢查也沒服藥，第一次胸痛發作就是心肌梗塞，依臨床數據警告，第一次胸痛就是心肌梗塞的病人佔25％，而且癒後狀況都很不好！

病人當天下午工作時突然休克倒地，臉部向下撞擊地面，同事立刻緊急施作CPR，救護車趕到後給予電擊，送到醫院時心肺功能停止（OHCA）。林茂仁緊急做心導管手術，發現病人左前降支冠狀動脈百分之百狹窄，也就是完全堵塞，進行氣球擴張術置放支架後，病人血壓、心跳穩定再轉加護病房。

林茂仁在加護病房為病人進行低溫療法，他說，這是對休克意識昏迷病人的特殊療法，藉由降低溫度減少大腦對葡萄糖的消耗量，減緩腦部損傷，提升病人復原意識的機會，可以顯著提高病人存活率及降低中樞神經後遺症，5天後病人甦醒，意識完全恢復，家裡大小瑣碎的事都記得十分清楚，還能對答如流，憂心不已的家人見證奇蹟，終於放下心來。

林茂仁也認為病人很幸運，在病發現場有同事立刻做心肺復甦術；救護車在送醫途中也不斷急救，到醫院後緊急做心導管與低溫療法；每個步驟對病人都發揮很大的幫助。

林茂仁提醒，心肌梗塞是常見冠狀動脈心臟病，更是導致猝死的主因。已有心血管症狀的病人要警覺求診，除注意平日生活飲食習慣正常，也應戒菸並按時服用心血管藥物。