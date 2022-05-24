女兒遠距上英文！她「忘情唱1句」糗大了　網笑慘：超洗腦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情持續蔓延，許多學校改採遠距教學，一名母親昨就透露，女兒在上英文課時，她聽到關鍵字，忍不住哼出廣告歌；怎料，下秒就被女兒告知，麥克風是開著的，讓她瞬間超尷尬，網友們也全被戳笑。

這名年輕媽媽在「爆廢公社公開版」提到，女兒正在線上上英文課，當時老師問說，「juice是什麼？」聞言，她忍不住大聲哼唱，「juice果汁筆～juice果汁筆～。」

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沒想到，女兒猛然轉頭，翻白眼直說「媽媽我有開麥克風。」而她則尷尬到不行，默默在心裡吶喊「老師我錯惹抱歉。」

超糗經歷引起網友熱議，紛紛笑回「難怪一堆老師都叫學生關麥，還好沒開視訊，不然妳就出名了」、「腦袋超有那個廣告畫面」、「我也常常被這果汁筆洗腦」、「老師好辛苦啊，要教學還要忍笑」、「真的～超洗腦廣告」。

也有不少家長心有戚戚焉，直呼「你不孤單」、「這事我也做過」、「小孩線上課時間，說話要小心，穿著也要小心」、「我是罵小孩罵到忘我時，發現麥克風沒關，全班一起參與了，啊～我平常溫柔媽媽的人設GG」、「我老公還半裸入鏡」。

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