拜登稱美軍保台　日學者松田康博：加強戰略模糊有效性

▲美國總統拜登表示，中國想以武力奪取台灣一途「不可行」。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京23日專電

美國總統拜登今天在日本表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。日本東京大學教授松田康博認為拜登有可能「故意說錯話」，以加強美國對台「戰略模糊」政策的有效性。

拜登與日本首相岸田文雄今天下午在東京赤坂迎賓館舉行高峰會後，召開聯合記者會。有關台灣議題，岸田說：「有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。」

拜登則說：「支持維持台灣海峽的和平穩定，期待促進在東海及南海的航行自由。」

在問答時，多名記者問及台灣議題。美方的記者問：「美國對烏克蘭並無軍事介入承諾，若台灣發生同樣的狀況，美國是否會軍事介入？」拜登答說：「是的。」他還說：「這就是我們做過的承諾。」

對此，松田康博對中央社表示，這已是拜登第3次這麼說，他認為拜登有可能是「故意說錯話」，因為美國的政策並沒改變，白宮方面後來也立刻試圖澄清拜登所言傳達出的意涵，美日聯合聲明也明載美日兩國對台灣的基本立場沒改變。

松田認為，美國對台灣政策框架本身沒改變，所以他認為拜登有可能是「故意說錯話」，以加強「戰略模糊」的有效性。

「拜登為何要故意說錯話？」松田指出，去年10月的一份民調顯示，台灣內部相信台灣受到攻擊時美軍會介入的台灣民眾占65%，但烏克蘭戰爭初期，拜登說美國不派兵介入，台灣內部以為原來美國不跟有核武的國家打仗、也不救非同盟國，中國是核武國家，台灣不是美國的同盟國，台灣內部對美國的信任度大減。3月份的同樣民調結果降為34.5%。

烏克蘭戰爭剛爆發時，美國政府派遣一系列的訪問團訪台，有政府委託派遣的，也有在野人士、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台、美國國會議員組團訪台，就是為了替台灣加油打氣。

松田說：「這次也是一樣，很多人以為美國安全上的承諾靠不住，而拜登就不斷有意的說錯話，以這樣來加強美國的戰略模糊政策。」

松田強調，戰略模糊不只是單純的模糊。單純的模糊只是「我不告訴你我是否介入」，但是戰略模糊的最主要目的是讓中國相信美國會介入，雖然不明講，但讓中國相信美國會介入，這是戰略模糊最重要的地方。所以美國平常的言論、態度以及行為一定要讓中國相信它會介入。如果信任度下降了，就要補強。

同時，戰略模糊就是讓台灣相信美國有可能不介入，所以台灣方面不能挑釁中國大陸。如果台灣挑釁的話，美國很容易被拖下水。讓台灣相信美國基本上是有可能不介入的話，台灣就要加強自己的國防能力，也絕對不能挑釁中國。

有日媒或專家分析認為拜登此言代表著美國可能從戰略模糊漸漸朝「戰略清晰」的方向走。

對此，松田說：「美國的政策本身不可能改變，美國要拿什麼來戰略清晰？跟台灣簽共同防衛條約嗎？要建交嗎？那中國可能會在當天打台灣，讓美國難堪。那是不可能的。」

他指出，台灣有人以為戰略模糊是不好的，其實這是很有效的戰略。如果能夠嚇阻中國的話，哪種方式都好。更重要的是美國的軍事力量要完全超越中國、完全壓倒中國。

他說：「實力上的差距很大的話，美國的戰略模糊是有效的；如果實力差距愈來愈縮小，美國愈來愈不敢介入的話，那就算你是美國的同盟國、有明顯的承諾，美國也有可能不會出手。」

松田指出，對美國來說，對方到底有沒有戰略上的利益，也是很重要的。到目前為止，台灣戰略上的利益非常高，跟烏克蘭是不可能做比較的。美國衡量烏克蘭對美國的利益，決定不派兵，但台灣不同，台灣是在西太平洋上的第一島鏈，戰略上的要衝，對美國來說，是一定要防衛，絕不能被中國武力統一的。只是不承諾而已。