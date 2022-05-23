強烈應對金正恩飛彈威脅！　尹錫悅表態：安撫北韓的時代已經結束

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅就職以後首度接受美媒《CNN》專訪，新聞報導內容於韓國時間今（23）日下午播放。針對北韓（朝鮮）今年以來多次試射飛彈挑釁，尹錫悅放話，未來將會展現與過去（文在寅政府）截然不同的態度，強烈應對、嚇阻來自北韓的軍事威脅。

根據《CNN》，尹錫悅表示其實他希望北韓、南韓能夠謀取共同繁榮，「我一點也不想讓北韓招致滅亡。我期盼北韓能夠與南韓、與大韓民國一起繁榮，這必須是金正恩委員長自行判斷、決定的問題。在這種情況下，我不認為北韓強化發展核武能夠對和平繁榮有所助益。我甚至疑惑，北韓長期下來恐怕無法維持現有狀態。」

尹錫悅對於兩韓關係表現出強硬的態度，「安撫（appeasing）北韓的時代已經結束了。南韓與北韓的關係，應該由金正恩委員長重新開始。」

北韓從今年1月至今試射極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、巡弋飛彈，甚至還正計畫進行第7次核試驗。尹錫悅對此表示，「這屆政府在應對（北韓軍武威脅）下將展現與前任政府截然不同的方式，面對北韓任何形式的威脅挑釁行為，將會強烈應對、嚇阻。」

至於南韓選擇加入美國所主導的「印太經濟架構」（IPEF）後，恐怕將招致來自中國的極力反彈。尹錫悅對此回應，「我們在軍事國防與尖端技術領域上選擇強化美韓同盟，並非代表有意疏忽與中國之間的經濟合作。（我認為）中國在這方面上反應過度。」

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