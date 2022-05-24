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立陶宛衛生部長WHA喊話邀台灣與會！　史上首次

▲立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）創下該國先例，首次公開在WHA呼籲邀請台灣與會 。（圖／翻攝立陶宛衛生部） 

▲立陶宛衛生部長杜爾基斯創下該國先例，首次公開在WHA呼籲邀請台灣與會 。（圖／翻攝立陶宛衛生部）

文／中央社記者陳韻聿倫敦23日專電

立陶宛衛生部長杜爾基斯今天在世界衛生大會（WHA）發言，公開呼籲邀請台灣以觀察員身分與會、增進台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）所有平台與機制。

駐立陶宛代表黃鈞耀告訴中央社，這是立陶宛衛生部長首次在WHA的公開發言直接、明確支持台灣。黃鈞耀對杜爾基斯（Arunas Dulkys）創此先例表示感謝。

杜爾基斯今天在WHA指出，台灣參加WHA、參與WHO所有平台與機制，將讓國際社會得以受益於台灣的公共衛生經驗以及科技專業，也有助WHO在全球推進公衛任務。

杜爾基斯昨天與台灣衛生福利部政務次長李麗芬在日內瓦會面，討論立、台雙方在衛生醫療領域合作的可能項目。立陶宛衛生部表示，立、台規劃簽署合作備忘錄，內容將涵蓋跨國疫情應對措施、公衛服務數位化、高齡化社會的公衛與社會工作整合等。

第75屆WHA自22至28日在日內瓦舉行，台灣再度未獲邀與會，但外交部與衛福部共同策劃由李麗芬領軍的行動宣達團，在日內瓦爭取與各國衛生首長進行雙邊會談並舉辦周邊宣傳活動。

杜爾基斯去年5月在透過視訊舉行的第74屆WHA即曾公開間接支持台灣。他當時發言表示：「我們相信所有國家都必須參與全球衛生事務；唯有讓所有利害相關方參與，我們才能為面對未來挑戰作更好準備。」

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