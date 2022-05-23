路透：台灣「加入WHA的努力失敗」　13國邀台提案遭駁回

▲台灣今年仍未受邀加入世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，這已是台灣連續第6年未獲邀參加。《路透社》以「台灣加入世衛大會的努力失敗」為題報導，13個成員國希望台灣以觀察員身分加入會議，但大會決定提案不納入正式議程。

WHA主席阿卜杜勒（Ahmed Robleh Abdilleh）聲明指出，大會根據總務委員會（General Committee）22日閉門會議後的建議，做出駁回提案的決定。

13個提案國包括海地、諾魯、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、貝里斯、尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、聖露西亞、格瑞那丁、馬紹爾群島及聖克里斯多福，各國5月紛紛致信WHO秘書長譚德塞，正式提案。

▲13國提案邀請台灣以觀察員身分參加WHA，提案不被納入正式議程。（圖／路透）



《路透社》報導，WHA的決定是在中國施加外交壓力、要求孤立台灣之後做出的。事實上，由於北京反對，台灣被排除在大多數國際組織之外。

2017年起，北京開始阻撓台灣參加WHA，此時間點也標誌著兩岸「關係升溫時期」的結束。中國駐日內瓦大使陳旭說，「台灣參加WHA的政治及法律基礎不復存在。這種政治操作只會遭到各界反對。」

文章也指出，台灣宣稱，儘管他們獲准參加一些技術性會議，但被排除在WHO之外，阻礙全球對抗疫情的努力。台灣今年依然未能獲邀參加WHA，上周已表達「不滿及遺憾」。

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