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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣參與WHA提案再被駁回　陸委會：全是對岸蠻橫阻撓所致

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲2021年世界衛生大會。（圖／路透）

記者蔡紹堅／台北報導

世界衛生大會（WHA）23日駁回我方13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與大會」的提案。對此，陸委會晚間發出聲明，嚴正抗議中共國台辦、外交部及其代表等在世衛大會的發言與阻撓行為，「本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。」

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國；中方一再打壓我參與世衛案，更以悖離事實的謊言誤導國際社會，我政府表達強烈不滿。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，台灣公衛成就有目共睹，也願貢獻參與國際社會，這是我全民的長期期待，面對當前全球疫情嚴峻之際，中共當局仍以錯誤的政治主張凌駕於「健康人權」之上，甚至誆稱照顧台灣民眾健康福祉及妥善安排，完全是扭曲事實，更是蔑視並嚴重損及台灣人民健康權利，及全球公共衛生利益，完全無助於兩岸良性互動。

陸委會強調，北京當局破壞國際秩序規則，企圖以其「一中原則」錯誤連結聯大及世衛等決議，根本無法獲得各方認可。

陸委會還說，當前相關國家政府、國會及國際組織等，已紛紛支持我參加WHA、台灣納入全球公衛體系已成為民主國家的共識，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致，「未來政府仍將努力不懈、持續積極爭取友好國際支持，並共同應對全球疫情挑戰。」

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