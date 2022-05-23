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台南楠西小黃公車行駛版圖擴大　3處預約站牌上線

▲台南市小黃公車版圖再擴張，台南首創的「小黃公車預約站牌」版圖再擴大，楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」等三處聚落，即日起增設站位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市小黃公車版圖再擴張，台南首創的「小黃公車預約站牌」版圖再擴大，楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」等三處聚落，即日起增設站位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市小黃公車版圖再擴張，台南首創的「小黃公車預約站牌」版圖再擴大，楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」等三處聚落，即日起增設站位，開放小黃公車預約搭乘。

台南市交通局長王銘德指出，市長黃偉哲關懷偏鄉市民的生活，指示應讓偏遠地區同享便利交通服務。交通局近年大力推動小黃公車政策，至今共開闢20條路線，而楠西區是台南市最早推動的地區之一，自2019年起已累積超過6萬3千人次搭乘，顧客滿意度更高達9成5以上，成果斐然。

交通局長王銘德表示，交通局持續累積營運經驗，除蒐集鄉親建議外，也透過套疊戶政資訊分析，發現楠西區內還有數個聚落離最近的小黃公車站牌超過1公里，因此利用「預約站牌」的方式設法解決交通問題。

▲台南市小黃公車版圖再擴張，台南首創的「小黃公車預約站牌」版圖再擴大，楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」等三處聚落，即日起增設站位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，小黃公車「預約站牌」是台南首創，沒有固定的班次經過，專供預約搭乘。這次在楠西3處預約站牌有綠20線新增「埔頭社區」站，該社區距離台3線約1.5公里；另綠21線新增「鳳萊園」、「開王殿」2站，則是從南186線再深入約2公里。

交通局長王銘德分析，因山區聚落分散、需求不固定，用預約站牌方式，有需要才繞駛，省去路線重新規劃調整程序，可立即擴大小黃公車服務，更讓資源達到最有效運用，特別適合在遠離主要道路、人口較少的散村設置，繼去（110）年在龍崎成功推動後，將視需求擴大到其他地區。

交通局長王銘德指出，預約站牌比照一般小黃公車的預約規則，只要2人以上共乘，在搭車前1日下午5時前，致電或使用大台南公車APP預約即可預約叫車服務，站牌周邊1公里內更可到府接送，服務時間為每日早上6時到晚上10時。

交通局長王銘德強調，小黃公車收費則比照公車，同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，如使用市民卡敬老卡、愛心卡亦享免費搭乘。可謂付公車的票價、享受計程車的服務！

▲台南市小黃公車版圖再擴張，台南首創的「小黃公車預約站牌」版圖再擴大，楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」等三處聚落，即日起增設站位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，本次３處預約站牌均由港龍大車隊股份有限公司（台一大車隊）提供服務，叫車專線：06-300-0000，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。

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