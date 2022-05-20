全球智慧型手機暢銷榜出爐　兩款CP值安卓機種站上前五名

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

近期全球智慧型手機暢銷排名，iPhone13系列不出意外地搶佔第一，而另外兩款高階機型iPhone 13 Pro Max與iPhone 13 pro則攻佔第二與第四名。除此之外安卓的CP值機種也攻占了兩個席次。

根據外媒PhoneArena報導，雖然面對到全球生產問題，導致蘋果面臨嚴重的供應難關，但根據IDC分析師弗朗西斯科·杰羅尼莫（Francisco Jeronimo）報告指出，蘋果的 iPhone 13 是截至 2022 年 3 月的季度全球最暢銷的智慧型手機，IDC沒有透露這款手機的詳細銷售數據。但iPhone 12和iPhone 11分別是 2021 年和 2020 年最暢銷的手機，因此 iPhone 13 的強勁銷售在意料之中。

▲智慧型手機暢銷榜。（圖／取自IDC）

iPhone 13 主要的競爭對手就是自家品牌的其他機型，6.7 吋的 iPhone 13 Pro Max在2022 年第一季排名第二，這表明人們更願意為使用更大的螢幕支付稍高的售價。較小的 6.1 吋iPhone 13 Pro獲得第四名，而小巧的 5.4 吋 iPhone 13 mini 未能進入前 5 名，也進一步解釋蘋果預計淘汰迷你尺寸 iPhone 的原因。

iPhone 13 系列加起來佔 2022 年前三個月 iPhone 總收入的 84%。其餘收入來自 iPhone SE（2022 年）和舊款 iPhone 12 和 iPhone 11 機型。

除了蘋果以外，榜單前五名分別由三星攻佔第三與第五名，儘管旗艦 Galaxy S22 系列並沒有上榜，不過三星該以兩款高CP值手機上榜。入門級 Galaxy A12 在 1 月至 3 月季排名搶佔第三，中階 Galaxy A32 排名第五。三星是目前低階智慧手機領域的領導者，很可能在未來幾季繼續保持領先地位。