懶得排隊！鄰居見他買快篩「厚臉皮借一個」　眾怒：超商明明很多

▲原PO到藥局買快篩，回家路上遇到鄰居 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

除了藥局可以買到家用快篩試劑外，四大超商、藥妝店也可以買到，一名網友就表示，到藥局門口排了2小時終於買到快篩，回家遇到鄰居，對方竟然開口「想借快篩」，因為公司要求快篩才上班，但因為藥局人多懶得去排隊，對此，許多網友大喊「是我，我不會借」、「便利商店不用排就有了」。

原PO在PTT上發文，昨天到藥局排快篩試劑，在回家的路上遇到鄰居，對方好奇問去哪，得知他買到快篩後竟問「可以跟你借嗎？」原PO表示，藥局下午2點開放購買，請鄰居去現場買即可，但對方竟說人很多懶得排隊，可是公司要快篩陰性才可以上班，「他們都不是身體有異狀的」。

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原PO聽完後無奈表示，跟鄰居大媽並沒有很熟，「我排了兩個小時才買到，還沒走到家就被開口借」，如果是身體不適他當然很願意，但原因竟然是懶得排隊，「換作是你，你會借她嗎？」

▲鄰居向他借快篩 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們全都認為「不要借」，「就說你幫別人買的 ，你也沒有多的」、「你就一直咳嗽，說我要驗到陰性才能去上班，不好意思不能借妳」、「就說自己要用阿，很困難嗎」、「當然不會，都懶得去買了你覺得她之後會還？」留言也釣苦主指出，「我也借了兩支快篩給別人，現在還沒還，千萬不要借」。

其中，許多網友出，「快篩便利商店和藥妝店很多」、「便利商店就有賣了啊」、「小7多到我差點被掩埋」、「不想排隊可以買自費，可以等不用排隊的時候再買」、「現在快篩又不缺，超商都馬有賣」、「根本超好買」、「懶得排隊的話直接去超商買，貨量很充足」。