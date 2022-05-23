南投男為5千元遊戲點數亂告好友　法官批：浪費國家資源

▲鍾男想賴帳亂告好友盜刷信用卡。示意圖，與本案無關。（圖／資料照）

記者白珈陽／南投報導

南投一名鍾姓男子，替好友陳姓男子申辦手機帳號，並將門號綁自己的信用卡，方便陳男使用，貼心舉動讓陳男感動不已。未料，幾個月後鍾男以同帳號購買9筆約5000元的遊戲點數，要求陳男接收簡訊驗證碼，陳照做，但事後他不僅賴帳，還對陳男提告盜用，令陳啞口無言。檢警查出鍾男自導自演，陳反告鍾男誣告，法官審理後認誣告罪成立，處拘役55天，可易科罰金。

判決指出，鍾男（36歲）在2020年2月12日，以自己的名字幫陳男（28歲）申辦手機門號，並註冊一組美商蘋果公司帳號，綁自己的信用卡，提供陳男使用。

至同年9月16日，鍾男在一天之內以該帳號先後刷了8筆570元、1筆330元共4890元的遊戲點數，由於門號是陳男持有，他要求陳協助接收簡訊消費驗證碼，以開通遊戲點數，陳男不疑有他照做，但鍾男順利儲值後，卻於10月6日下午跑到派出所向警方佯稱信用卡遭到盜用。

鍾男警詢時謊稱，「門號SIM卡早就弄丟了，我有掛失，詳細時間地點我忘了」，警方受理報案，案經警方調查，發現是陳男持有該門號，起初認為陳男即是盜刷信用卡的嫌犯，遂將他傳喚到案，但陳男到案時堅稱，是配合鍾男收發簡訊、認證，絕無盜刷，且明明鍾男知情，卻要告他盜用信用卡，毫無道理。

陳男事後反告誣告，鍾男於檢警訊時矢口否認犯案，但檢察官向蘋果公司查詢儲值者的IP、帳號、綁定電話後，罪證確鑿，依誣告罪提起公訴，至法院審理時鍾男始坦承不諱。

法官審酌，鍾男明知並未遭人盜用手機門號，竟仍向警方報案，浪費國家資源，行為實屬不該，且警詢及偵查時均否認犯行，至法院審理才認罪，因此判處拘役55天，可易科罰金。可上訴。