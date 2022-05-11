蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

▲蘋果推出限時「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果「Trade In換購方案」突襲大放送！即日起至5月31日止，用戶可以符合條件的 Apple裝置換購新機，並獲享額外折抵優惠。像是iPhone部分以iPhone 12 Pro Max期間換購價折抵2萬元為最高，較原先的1萬9500元足足多了500元。

▲iPhone 12 Pro Max期間換購價最高可折2萬元。（圖／翻攝自蘋果官網）



蘋果「Trade In換購方案」可折抵iPhone機款從iPhone 6 Plus到iPhone 12 Pro Max皆能享有方案，價格依不同機款折抵金額最低1300元至最高20000元，判定價格方式依型號、容量等有所不同。

其餘iPad、Mac或Apple Watch等產品也享有換購新機的額外折抵優惠。iPad部分以iPad Pro最高可折18300元最多；Mac系列則是MacBook Pro，最高可折27000元。

▲▼iPad、Mac或Apple Watch等產品也享有換購折抵限時優惠。（圖／翻攝自蘋果官網）





要使用優惠方案，用戶除了可於蘋果直營店換購全新iPhone時折抵，也可兌換等值Apple Store禮品卡使用。