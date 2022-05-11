　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

▲▼蘋果「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果推出限時「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果「Trade In換購方案」突襲大放送！即日起至5月31日止，用戶可以符合條件的 Apple裝置換購新機，並獲享額外折抵優惠。像是iPhone部分以iPhone 12 Pro Max期間換購價折抵2萬元為最高，較原先的1萬9500元足足多了500元。

▲▼蘋果「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 12 Pro Max期間換購價最高可折2萬元。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果「Trade In換購方案」可折抵iPhone機款從iPhone 6 Plus到iPhone 12 Pro Max皆能享有方案，價格依不同機款折抵金額最低1300元至最高20000元，判定價格方式依型號、容量等有所不同。

其餘iPad、Mac或Apple Watch等產品也享有換購新機的額外折抵優惠。iPad部分以iPad Pro最高可折18300元最多；Mac系列則是MacBook Pro，最高可折27000元。

▲▼蘋果「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼iPad、Mac或Apple Watch等產品也享有換購折抵限時優惠。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼蘋果「Trade In換購方案」。（圖／翻攝自蘋果官網）

要使用優惠方案，用戶除了可於蘋果直營店換購全新iPhone時折抵，也可兌換等值Apple Store禮品卡使用。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／YouTuber金針菇快篩陽性！　IG曝現況
快訊／「洛基」湯姆希德斯頓訂婚了！　親口證實首發聲
老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂
婆婆喊喉嚨痛！門診掏「2條線快篩」　醫嚇到臉綠
快訊／金剛淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因
快訊／金剛、小嫻分手了！情變原因曝光　
蘋果推舊換新超殺優惠　「這款iPhone」最高折2萬元
快訊／總統府確診＋2　1名國安會員工、1名蔡英文警衛室駕駛
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

YouTuber金針菇快篩陽性！　「現已居家隔離」報平安：有點喉嚨痛

湯姆斯盃／男雙「楊肉盧」三局勝出　中華確定分組第一晉8強

快訊／「洛基」湯姆希德斯頓訂婚了！　親口證實首發聲：非常感謝

味全復賽陣容大變動　二軍拉上14人支援

台航首季EPS0.59元、後續季季高　出售陽明股票獲利明年將用來加高股利

泰迪認證有夠難纏　陳傑憲登「4割男」想維持久一點

烏克蘭赫爾松「新領導層」呼籲：併入俄羅斯　將發護照給境內居民

無良保母涉虐1歲娃顱內出血　還超額收托15幼兒遭重罰20萬元

「你的腳腳好囉」尿布貴賓受傷留陰影　吃了「神奇中藥粉」才相信

3米高屋頂摔地「骨盆骨折」險死　3D列印技術助骨盆固定復位

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

3C家電熱門新聞

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

實測數據大公開　連待機都在省電

深紫色更優雅　iPhone 14系列新色影片曝光　

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　最快2025年推出 

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

距離iPhone 14發布剩下不到半年時間，許多報導指出，iPhone 14將放棄瀏海設計，改採用新的「驚嘆號形缺口設計」。市研機構DSCC執行長Ross Young也分享，iPhone 14 Pro螢幕尺寸可能為6.12吋、iPhone 14 Pro Max為6.69吋；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max螢幕則分別為6.06吋和6.68吋。

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

舊iPhone降速挨告！蘋果賠付百億　果粉可獲400元賠償

舊iPhone降速挨告！蘋果賠付百億　果粉可獲400元賠償

立訊精密：華東廠有序復工中

立訊精密：華東廠有序復工中

關鍵字：

蘋果Trade In換購方案

讀者迴響

熱門新聞

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

金剛、小嫻被爆已分手！「個性差異難磨合」搬出愛巢

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面