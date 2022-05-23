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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登訪日同時　王毅：拒絕任何軍事集團和陣營對抗引入亞太

▲▼王毅曾於記者會強調，中國願意提供疫苗給奧運參賽選手。（圖／路透社）

▲中國大陸外長王毅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登正在日本訪問，並準備參加24日於東京舉行的「四方安全對話」（QUAD），對話內容預計將聚焦於抗衡中國大陸在印太地區的挑戰。大陸外交部長王毅23日在廣州以視訊方式出席聯合國經社會開幕式，他強調，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

王毅提到，75年前，亞太經社會在中國上海應運而生。75年後的今天，亞太再次站在歷史的十字路口，「亞太的和平繁榮不僅關乎本地區命運，更關乎世界未來。要以史為鑑，銳意進取，攜手構建亞太命運共同體，再創亞太合作新輝煌。」

▼拜登訪日。（圖／路透社）

▲▼岸田文雄,拜登。（圖／路透）

王毅也提出了三項建議，他表示，一是毫不動搖維護和平穩定，堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，「旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。」

王毅指出，二是齊心協力促進經濟發展，推動建立亞太自貿區，建設開放型亞太經濟和世界經濟，為世界經濟復甦增長帶來更多「亞太機遇」。

王毅強調，三是優勢互補實現合作共贏，加強發展政策對接，深化務實合作，為落實2030年可持續發展議程做出亞太貢獻。

王毅還說，中國將繼續立足亞太、造福亞太，以實際行動為亞太長治久安和可持續發展做出更大貢獻，「中國將堅定捍衛亞太和平，堅定促進亞太發展，堅定參與亞太合作，堅定支持聯合國亞太經社會的工作，支持亞太經社會為促進區域發展發揮更大作用。」

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