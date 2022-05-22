美圍堵大陸、打台灣牌　王毅：「印太戰略」已露出馬腳

▲拜登今（22日）搭乘空軍一號抵達日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登20-24日展開上任後首次東北亞出訪行程，預計今（22日）下午將從南韓烏山空軍基地飛往日本。就在同一天，中國大陸國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後共同會見記者，談到美國的「印太戰略」是針對中國大陸而來？王毅表示，美國的「印太戰略」引發亞太各國越來越多擔憂，因為這個「戰略」已露出馬腳，終究是失敗的戰略。

拜登與南韓總統尹錫悅昨21日發表聯合聲明，宣布深化盟友關係，並且擴大聯合軍演，共同應對北韓威脅。隨會拜登今飛往日本，預計明天晤日相岸田文雄，主持「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會，進一步強化美日同盟，與擁有核武的俄羅斯、大陸抗衡。

▲陸外交部長王毅今22日在廣州與巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行會談後共見記者。 （圖／翻攝 大陸外交部官網）

就在拜登訪韓之際，中國大陸外交部長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後舉行記者會。不少記者問到，美國大力推行的「印太戰略」，實際上在圍堵中國大陸？

王毅回應，美國的「印太戰略」正在引發國際上，尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。因為這個所謂「戰略」的馬腳已經露出來了，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭。「可謂司馬昭之心，路人皆知。」

王毅指出，美國炮制出來的「印太戰略」打著自由開放旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」；聲稱要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美霸權的「馬前卒」。

他進一步說，尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。

王毅強調，事實將證明，所謂「印太戰略」本質上就是一個制造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麽包裝、換什麽馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。本地區的人民要正告美方，早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。