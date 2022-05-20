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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：堅持「動態清零」是對人民負責　也是為世界擔當

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情再起。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「動態清零」防疫政策在國際上引起許多質疑。大陸外交部長王毅19日主持金磚國家外長視訊會談時表示，「動態清零」旨在以最快速度、最低成本阻斷疫情傳播，最大程度保護人民生命安全和身體健康，「這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。」

王毅在會談中強調，中國堅持「動態清零」總方針，旨在以最快速度、最低成本阻斷疫情傳播，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，「這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。我們有充分信心打贏這場疫情防控硬仗，為全球早日戰勝疫情作出更大貢獻。」

▼陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

另外，王毅也提到，個別國家構建「小院高牆」、打造「平行體系」，採取不負責任的宏觀經濟貨幣政策，加劇了經濟復甦的不確定性和不平衡性，嚴重擠壓了新興市場國家和發展中國家的發展空間和資源，「我們要抵制這種分裂世界的作法，倡導互利共贏，建設開放型世界經濟，營造共同發展的有利環境。」

王毅指出，烏克蘭危機仍在延宕，中方立場一以貫之，那就是勸和促談，輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境，國際社會應當為實現和平匯聚合力，各方要以實際行動為衝突降溫，而不是火上澆油。中方支持並期待俄烏雙方克服困難，繼續和談，呼籲北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。

王毅還說，中方反對將國際經濟金融合作武器化，反對脅迫別國選邊站隊，危機正在衝擊國際貿易正常開展和產業鏈供應鏈穩定，威脅全球糧食、能源、金融安全，「要努力減少外溢效應，特別是支持脆弱的發展中國家渡過難關。要警惕借俄烏衝突挑動集團對抗，這將對全球安全穩定造成嚴重威脅。金磚國家在烏克蘭問題上應繼續堅持獨立自主、客觀公正，為和平發聲，為和平盡力。」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

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