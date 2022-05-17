中韓外長視頻會晤　王毅：防範新冷戰風險，關乎兩國根本利益

▲王毅強調中韓要防範新冷戰風險，關乎兩國根本利益。（圖／翻攝 陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨16日和韓國新任外長樸振舉行視頻會晤，兩人談到中韓未來御殿交流和四個加強。王毅說，遠親不如近鄰，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴，中方始終從戰略和全局角度看待韓國和中韓關係，並且強調要防範新冷戰風險，關乎中韓兩國根本利益。

王毅進一步說，建交30年來，兩國關係歷經風雨，實現跨越式發展，造福兩國人民，也促進了地區穩定繁榮，韓國歷屆政府和各黨派都為此做出了努力，其中的經驗值得珍惜弘揚。一是堅持相互尊重；二是堅持合作共贏，30年來中韓貿易額增長了50多倍，相互投資突破千億美元，雙方通過平等互利的務實合作實現了共同發展繁榮。

王毅說，三是堅持維護和平；四是堅持開放包容。30年前，兩國正是擺脫了冷戰桎梏，才開啟了合作新篇章。今天繼續保持地區開放包容，防範新冷戰風險，反對陣營對抗，關乎中韓兩國的根本利益。

王毅舉例韓國俗語「君子大道行」，尹錫悅總統希望雙方基於相互尊重與合作精神，開辟韓中關系新時代，中方對此表示歡迎。站在新的起點上，我們要把握正確方向，開創中韓關系更大發展的新30年。

王毅與提出中韓關係的「四個加強」。一是要加強溝通協調，夯實互信根基。充分發揮元首外交的引領作用，以及政治外交溝通，增進理解、推動合作、管控分歧。二是要加強互利合作，雙方在數字經濟、人工智能、新能源等領域各有優勢，可合作實現「1＋1大於2」的積極效應，從各自和共同利益出發，反對搞「脫鉤」、「斷鏈」的消極傾向，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。三是要加強人文交流，促進民心相通，引導兩國民眾特別是青年人增進友好、減少誤解；四是要加強國際合作，維護地區穩定。

▲王毅與韓國新任外長樸振舉行視頻會晤 。（圖／翻攝 陸外交部網站）

樸振表示，尹錫悅總統當選後，習近平主席第一時間發來賀電，很快就進行通話，之後又委派王岐山副主席作為特別代表出席總統就職儀式，韓新一屆政府對此表示衷心感謝。

樸振指出，韓高度重視發展對華關系，願基於相互尊重與合作精神，與中方建立更加健康、成熟的雙邊關系。韓方始終堅持一個中國原則。希以兩國建交30周年為新起點，保持高層往來，深化經貿合作，促進民間交流，推動韓中關係邁上新台階。韓方讚賞並期待中方在半島問題上繼續發揮重要建設性作用。

雙方還圍繞當前朝鮮半島的新變化及共同關心的國際問題交換了意見。