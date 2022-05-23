烏克蘭延長戒嚴至8月　俄稱已控制盧甘斯克95%的土地

▲烏克蘭將延長戒嚴令至8月下旬。圖為戰死於利沃夫的烏克蘭軍人Lubomyr Savchuk葬禮於5月12日在盧甘斯克舉行。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已將近90天，烏克蘭國會22日以絕對多數的贊成票，通過第3度延長戒嚴至8月23日為止。據戒嚴法，18到60歲的烏克蘭男性若非有特殊豁免將被禁止出境。另一方面，俄媒體稱，俄軍現已控制了盧甘斯克地區95％的土地。烏克蘭盧甘斯克州長則譴責俄方在當地進行無差別轟炸，企圖摧毀首府。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於2月24日俄羅斯正式入侵當天首次簽署戒嚴令，並下令全面軍事動員，此後兩度將戒嚴法令延1個月。直到周日（22日），烏克蘭國會以絕對多數通過第3度延長戒嚴，至8月23日結束。憲法法院代表Fedir venislavsky表示，這次決定延長90天是因為「反攻」比防禦需要更長時間。

▲烏克蘭國民警衛隊18日發布一段炸橋影片，烏軍炸毀了盧甘斯克州首府北頓內茨克（Severodonetsk）連接利西昌斯克（Lysychansk）和魯比日內（Rubizhne）的主要橋樑，以防止俄軍推進。（圖／路透）

烏東戰況方面，俄羅斯媒體稱俄軍已控制了盧甘斯克地區95%的土地，而烏克蘭軍方所屬電視台「Zvezda TV」則表示，烏軍仍控制著盧甘斯克州的首府北頓內茨克（Severodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）此兩座城市。

當地烏克蘭州長海岱（Serhiy Haidai）譴責，俄軍用「焦土作戰」蓄意摧毀北頓涅斯克，並企圖奪取頓巴斯工業區，經過24小時無差別轟炸後，俄方已佔領幾個城鎮，北頓內茨克唯一仍在運作的一家醫院只剩3名醫生和僅足夠使用10天的物資。

烏克蘭南部港市馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）駐守士兵全數投降後，俄羅斯軍隊正在鋼鐵廠區內進行掃雷工作。一名化名為Babai的俄兵表示，「這任務相當龐大，敵人埋下地雷，我們在阻擋敵人的同時也埋下反步兵地雷。所以我們大約還有2周才能完成工作。」他補充，過去2天已經有100多枚爆裂物被毀。

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