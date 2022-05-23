烏克蘭南部城市爆炸「魁儡市長」重傷！　烏軍在白俄邊境建新哨點

▲俄羅斯和白俄羅斯武裝部隊舉行聯合演習。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部城市安赫德（Enerhodar）目前遭俄羅斯軍隊佔領，而當地媒體證實，由莫斯科指派的安赫德市長在一次爆炸中受傷，目前還在加護病房進行治療。此外，烏軍也增強了與白俄接壤邊境的駐軍，設立多個哨點，避免俄軍借道再次入侵。

俄新社（RIA）報導指出，由莫斯科指派的赫德市長舍甫奇克（Andrey Shevchik）在一次爆炸中受傷，目前仍在加護病房治療中。原市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在Telegram上發文表示，「我們已經確認自稱『人民政府』領導人的舍甫奇克和他的保鑣，都在爆炸中受傷。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，控制了安赫德和附近歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。俄羅斯塔斯社（TASS）則稱，這起爆炸是由「簡易爆炸裝置」所引起，目前沒有造成其他人受傷。

《衛報》報導指出，烏克蘭軍隊目前正在北部白俄羅斯邊境建立新的防線，因為有跡象表明，俄軍可能會借道再次進攻。白俄陸軍總司令古列維奇（Viktor Gulevich）日前表示，白俄已經在南部邊境部署特種部隊，以應對來自烏克蘭和北約的威脅，並持續在附近進行軍演。

烏克蘭原先在北部邊境沒有設立哨點，讓俄羅斯坦克能夠輕易突破。俄軍2月自北部逼近基輔之後，烏克蘭立刻關閉了所有與白俄接壤的邊境口岸，英國國防部也警告，白俄軍隊駐守邊境，可能會影響到烏克蘭軍隊在頓巴斯的部署行動。