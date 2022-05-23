英前情報局長：普丁2023年下台！俄羅斯政權將出大事　時間點曝光

▲ 普丁上月與官員會晤，伸手緊抓著桌沿。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近來被捕捉到在公開場合臉色蒼白、步履蹣跚，患病傳聞甚囂塵上。英國祕密情報局（俗稱軍情六處，MI6）前局長迪爾羅（Richard Dearlove）提出預測，認為普丁會在2023年因健康問題下台，住進療養院，而俄國政權會在未來1至1.5年內分崩離析。

美媒《新聞周刊》報導，迪爾羅19日在One Decision節目上表示，｢我認為他（普丁）會在2023年離開，但很可能住進療養院｣，即便未來離開醫療設施，也不會再度成為領導人，「這是一種不需要政變就能推動事情發展的方法。」

迪爾羅也預測，有鑑於西方對俄制裁、烏克蘭衝突及俄國目前的軍事表現，俄國政權可能在未來12至18個月內分裂（break apart）。

外界對普丁的健康狀況議論紛紛，不過烏克蘭戰爭開打以來，克里姆林宮從未對此公開發表評論。2015年至2017年間曾多次採訪普丁的美國名導奧利佛．史東（Oliver Stone）本周稍早出面聲稱，當時普丁已經在和癌症奮戰，現已克服病魔，「普丁得過癌症，而我認為他已經痊癒」，但未具體說明是何種癌症。

另一方面，MI6前情報員史迪爾（Christopher Steele）近期接受LBC Radio訪問時也聲稱，普丁為了接受治療，會在會議中中途離席，「這些安全會議本該持續整整一小時，實際上卻被切割成好幾段。普丁會走出去，在段落之間接受某種治療。」

他補充，普丁身邊通常有一組醫師團隊陪同，而這顯然對治理國家的工作產生非常嚴重的影響，「克宮越來越混亂，逐漸虛弱的普丁未能明確領導。」

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