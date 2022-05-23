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超商首創獨立包廂！「個人間每小時100」主打高隱私　2大族群最愛

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲看準遠距辦公商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

看準遠距辦公、共享空間經濟，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間，內有桌椅、插座、Wifi等設施，個人間每小時100元、2人包廂180元、4人包廂300元，開幕初期祭出體驗價5折優惠。

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲▼看準共享空間經濟，7-11首創推出「多功能包廂專區」。（圖／業者提供）

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

7-ELEVEN在2021年看準商圈需求，首次在桃園的大錢站門市設置「自助式付費包廂」，於座位區規畫獨立空間，由消費者自行至門市櫃台購買使用時數，方便商務客公務洽談或視訊會議，每日平均使用時數3小時，使用者以上班族、學生族群為主。

而瞄準遠距辦公和教學商機，即日起於鄰近桃園高鐵站的青航門市二樓推出「多功能包廂專區」，開放時間為每日7-23時，共有14個包廂，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」更彈性的共享空間，包括個人式包廂11間、雙人2間、4人1間。

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲2人包廂區，每小時180元。（圖／業者提供）

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲4人包廂獨立空間，每小時300元。（圖／業者提供）

包廂外觀以柚木色系加上半透明玻璃隔間維持隱密性，內部設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾、ibon WiFi免費上網服務，多人座包廂增設置物籃、垃圾桶、衛生紙等。而包廂比照座位區公約，嚴禁吸菸、違反法令或善良風俗的行為，未來將陸續於其他地區的門市設置，預計下半年再開出約40家。

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲青航門市二樓推出「多功能包廂專區」，開放時間為每日7-23時，共有14個包廂，分為個人與多人空間。（圖／業者提供）

消費者於自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證（icash 2.0、悠遊卡、後續加入一卡通）低接觸支付，個人包廂每小時100元、2人包廂每小時180元、4人包廂每小時300元，開幕初期體驗價5折優惠，同時只要掃取門市內的專屬QR CODE，即可進行線上行動隨時取的包廂時數購買，買越多越划算。

▲▼看準遠距商機，7-ELEVEN首創「多功能包廂專區」，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」三大亮點，提供個人或2到4人包廂獨立空間。（圖／業者提供）

▲消費者可以自助支付螢幕點選使用時數需求，使用電子票證輕鬆支付。（圖／業者提供）

另外，由於遠距辦公成為常態、需求增加，格拉斯麗台北飯店也推出「日間12小時辦公專案」，提供需要專注辦公、不想被打擾的商務人士，可以擁有自己的舒適辦公空間，在疫情升溫之際，降低接觸風險、提高工作效率，轉換遠距工作的心情，下班後還能享受飯店最大特色「日式風呂」，度過療癒放鬆的泡澡時光。此專案價格2500元起，使用時間自早上8點至當日晚間8點。

▲▼遠距辦公成為常態，格拉斯麗台北飯店也推出「日間12小時辦公專案」（圖／格拉斯麗台北飯店）

▲遠距辦公成為常態，格拉斯麗台北飯店也推出「日間12小時辦公專案」（圖／格拉斯麗台北飯店）

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