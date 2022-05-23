三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人！女主角在地上翻滾逃命

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區中華路在23日凌晨2點多，一名男子跟前女友求和失敗，竟對女方現任男友的轎車猛砸，現任男友見狀上前阻止，雙方爆發肢體衝突！現任男友先噴辣椒水還開槍，而前任男友邊流淚邊開車想撞人反擊，現場猶如動作電影般緊張刺激。

▲三峽男子求復合不成，跟女方的現任男友發生衝突，男子開車衝撞，現任男友雙腳一蹬跳上引擎蓋。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，44歲林女與46歲林男（以下稱A）為前男女朋友的關係，林男為求復合，開車載林女出遊，最後林女仍只想跟32歲的現任王男（以下稱B）繼續在一起，A越想越不甘心，把林女載回中華路住處的時候，看到了B的轎車，決定怒砸一波！

B聽到聲響，探頭一看發現愛車被砸，立即上前阻止，過程中手被碎玻璃割傷，因此火大拿出辣椒水狂噴，A眼淚直流頻頻退後，但B仍不罷休，還拿出空氣槍對A的轎車射擊，槍聲大起驚動附近住戶。

▲女子（紅圈處）被前任的轎車側門擦撞，倒地轉了數圈。（圖／記者陳雕文翻攝）

A邊掉淚邊跑回車上，重踩油門衝向B，而B雙腳一蹬跳上引擎蓋，場面相當驚險，而林女被車門撞到，倒地翻滾數圈險被輾過。後來B順勢跳回地面，並持續開槍射擊，經林女喊說，「不要開槍！這樣好殘忍！」等勸阻後才返回車上。而A還想持續衝撞，最後是林女當街下跪阻擋，讓B先行離去，才結束這場鬧劇。

警方到場時，對決的2名男子均已離開現場，後來調閱監視器釐清現場狀況，並得知B正於恩主公醫院就醫，遂派員前往醫院查訪，B就醫後主動帶同警方至自轎車內取出作案用空氣槍1 把、4.5mm喇叭彈1盒。經鑑識人員到場採證，空氣槍初步鑑驗無殺傷力，後續仍將送請警察局鑑識中心進一步鑑驗。

A在警方通知後也到案說明，警詢後，A依毀損、傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦，另B則依違反社會秩序維護法裁處。

▼林女的現任男友愛車被砸。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼作案用的空氣槍。（圖／記者陳雕文翻攝）