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網美抓觀賞魚「重摔回魚缸」：要擲筊　超扯畫面曝！友開嗆1句更怒

▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

▲網美將魚放在椅子上。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

「好瞎！這算虐待動物吧？」一名女網友日前透過IG發現，某位網美到台中一家餐廳用餐時，竟將外頭的魚抓起，並嘻笑高喊「要擲筊」。超扯畫面引爆眾怒，大票網友紛紛直呼，「沒讀過書？可憐啊」、「這個太扯了，裝X小可愛說X小要擲筊，旁邊的人真的是也跟著無腦」。

女網友在Dcard上，以「好瞎==這算虐待動物吧」為題發文，並轉貼某網美的IG限時動態。從影片可見，網美先是將3條魚抓在一旁的椅子上，再將手放進魚缸內盛水，並倒在魚上。

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▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

▲網美將魚重摔回魚缸內。（圖／翻攝自Dcard）

緊接著，該網美笑著高喊「要擲筊～」再以雙手抓起3條魚，上下擺動幾次以後，當雙手舉到最高點時，她就將魚重摔回魚缸內。除了丟魚的網美以外，影片中還有另名女子拿著手機錄影，開心喊著「等一下要標我，看起來超好笑～」接著突然尖叫一聲，喊「丟起來～丟起來！」

這段超扯影片曝光後，原PO不禁表示，不用這樣玩魚吧？而且那是店家養的，竟然還大力丟回去。底下網友也紛紛回應，「從照片街景看來應該是在台中，看來有必要讓餐廳老闆知道」、「帳號不用馬了」、「你這篇真的可以公審10次」、「為什麼做這些事還敢PO出來？被公審孩哭腰，下輩子換你變成魚啦」。

▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼其中一人道歉，另一人則開嗆。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

眼見引爆網友怒火，該網美事後將影片刪除，並發限時動態表示「本人與兩位朋友對於今日上午於老XX台中公益店門口魚塘玩弄店家觀賞魚等不當行為表示歉意，當下經店家與朋友制止後也已跟店家道歉，各位網友諸多理性言論我方已深感指教，日後不再有此行為發生。」另名友人雖轉發限時動態，但卻開嗆網友，「也不是摔你」、「丟進水裡又不是埋進土裡」。

此外，也有熱心網友致電店家詢問，店家則表示魚都還活著，其他情況交由總公司處理。

▼有熱心網友致電店家。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網美摔魚。（圖／翻攝自Dcard）

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