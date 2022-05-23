闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

▲闆娘確診還在賣早餐還被市府當場逮到 60年老店GG了。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

位在台中大誠巷內、一家經營60年的人氣早餐店遭踢爆，老闆娘確診才居隔第2天，竟還在店內賣早餐。衛生局人員獲報前往也看到老闆娘人在現場，衛生局表示，將等劉姓老闆娘居家隔離期滿後，依規請老闆娘陳述意見，並可依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

該家早餐店為眾多部落客激推人氣名店，已經開業60年。衛生局表示，劉姓老闆娘5月21日確診，今日尚於居家隔離期間，食安處今日獲報後到餐飲場所稽查，發現劉姓老闆娘本人於現場，擅自離開居家隔離住所，並經他人指認確為劉姓老闆娘無誤。後續將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，可依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

有關該餐飲場所的環境衛生，衛生局說明，今日到場稽查時發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」的項目，包含儲藏區及煎檯開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔，且部分食材未覆蓋，另有私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未離地放置、免洗餐具表面有落塵等缺失，已責令業者限期改善完成，屆時複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。