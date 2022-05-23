　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

▲闆娘確診還在賣早餐還被市府當場逮到　60年老店GG了。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲闆娘確診還在賣早餐還被市府當場逮到　60年老店GG了。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

位在台中大誠巷內、一家經營60年的人氣早餐店遭踢爆，老闆娘確診才居隔第2天，竟還在店內賣早餐。衛生局人員獲報前往也看到老闆娘人在現場，衛生局表示，將等劉姓老闆娘居家隔離期滿後，依規請老闆娘陳述意見，並可依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

▲闆娘確診還在賣早餐還被市府當場逮到　60年老店GG了。（圖／記者游瓊華翻攝）

該家早餐店為眾多部落客激推人氣名店，已經開業60年。衛生局表示，劉姓老闆娘5月21日確診，今日尚於居家隔離期間，食安處今日獲報後到餐飲場所稽查，發現劉姓老闆娘本人於現場，擅自離開居家隔離住所，並經他人指認確為劉姓老闆娘無誤。後續將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，可依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

有關該餐飲場所的環境衛生，衛生局說明，今日到場稽查時發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」的項目，包含儲藏區及煎檯開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔，且部分食材未覆蓋，另有私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未離地放置、免洗餐具表面有落塵等缺失，已責令業者限期改善完成，屆時複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。

ET快訊
蔡詩萍17歲正妹女兒「轉身掉出屁股蛋」！　破尺度激辣
闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了
跟隨白沙屯媽祖「卻不追轎子走」　他沿路做1件事！網超佩服
北市這天前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下
F奶網紅妻婚變狂放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光
孫生排練到一半「突心臟痛」！　緊急送醫
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

快訊／高雄鳳山民宅火警！疑「2人受困」　警消急救援

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人！女主角在地上翻滾逃命

翻覆畫面曝！砂石車疑超載遭攔查　「頭身分離」側倒紅斑馬前

嗆警抓不到！竹聯明仁會藥頭很囂張　藏三重賣毒咖啡包狼狽落網

屏東監獄有快篩陽足跡！接見室急停3天　團媽們買不到醬油傻眼

醫師鬼扯喝高粱可殺菌防疫！他醉喊「權威發言」　緊急道歉了

抓到了！用鑰匙「弄瞎」黃捷布條　高雄女辯：頭太大被嚇到

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

快訊／高雄鳳山民宅火警！疑「2人受困」　警消急救援

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人！女主角在地上翻滾逃命

翻覆畫面曝！砂石車疑超載遭攔查　「頭身分離」側倒紅斑馬前

嗆警抓不到！竹聯明仁會藥頭很囂張　藏三重賣毒咖啡包狼狽落網

屏東監獄有快篩陽足跡！接見室急停3天　團媽們買不到醬油傻眼

醫師鬼扯喝高粱可殺菌防疫！他醉喊「權威發言」　緊急道歉了

抓到了！用鑰匙「弄瞎」黃捷布條　高雄女辯：頭太大被嚇到

印度會員投訴遭好市多員工「種族歧視」　賣場回應：已致歉

Zeus蹲在紅眼上6秒竟沒發現？T1領先5k又被翻盤....北美EG奪第四勝

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

GD退追蹤！　Jennie爆戀V...互動早洩情變跡象

蔡詩萍17歲正妹女兒「轉身掉出屁股蛋」！　破尺度激辣網：好害羞

《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！　3年前被刪曾惹議

苦主快看！股票「-30％」住寒居總套2.4折　還送早餐、延到1:30退房

拜登、岸田聯合聲明　《美日安保條約》第5條適用釣魚台

22歲妹戀上60歲人夫！不滿遭甩哭討8800萬...嗆：否則公開激戰片

毛毛你在哪／耳朵1立1垂　親人米克斯雙連走失「肚子前肢有剃毛」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

3歲女兒發燒掛急診…父不耐等候咆哮　護理師淚崩

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

即／板橋橫移門驚見焦屍　路人嚇壞報急報警

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

壯男砍翁再刺警　警棍辣椒水制伏

強押妻子上摩鐵　家暴夫遭聲請預防性羈押

BMW男酒駕害1死3重傷　「假和解、真脫產」露餡

號召吃瓜群眾灌爆衛生局　廖老大改口道歉了

雙載情侶闖紅燈　被客運撞1死1傷

新店男半夜聽怪聲　驚見車裡有人開打

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

更多熱門

相關新聞

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學

全國今(23)日本土確診新增6萬6247例，台中市本土個案新增7140例。今日至5月27日，台中市公立幼兒園、國小、國中、高中停止實體課程，國小以上學生待在家中改採遠距教學。台中市長盧秀燕下午在記者會上表示，仍有部分家庭可能有需要將孩子送往學校由師長照料，統計今日國小、國中、高中到校人數仍有1萬459人，佔全體學生數目3.35%。

獨／女友慘輸「五姑娘」　醫護教她「開腿助射」

獨／女友慘輸「五姑娘」　醫護教她「開腿助射」

超商女店員提醒實聯制　火爆男竟朝她下巴揮拳

超商女店員提醒實聯制　火爆男竟朝她下巴揮拳

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

降了！彰化確診跌破2千　長者比例上升

降了！彰化確診跌破2千　長者比例上升

關鍵字：

台中疫情確診謝氏

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面