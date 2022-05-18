他一句「沒談完都別回家」 台鐵勞資馬拉松協商逾7小時

▲交通部政務次長胡湘麟今下午前往台鐵與工會協商。 （圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為台鐵公司化議題，勞資今(18日)再交手，交通部次長胡湘麟、勞動部次長王安邦今下午與台鐵工會進行不公開會議，馬拉松協商超過7小時，至深夜10時許仍未有結論，將持續挑燈夜戰，據悉，與會者都希望能談出共識，打算徹夜協商，王安邦更稱「沒談完大家都不要回家」。工會透露，勞資協商可能談到午夜甚至天亮。

台鐵公司設置條例未獲勞資共識就送立院審查，今下午條例送朝野協商未果，預計本周五(5/20)再協商。

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台鐵今下午3時也悄悄進行勞資協商，交通部長王國材因居隔3+4仍在自主健康監測期間，交通部政務次長胡湘麟、勞動部政務次長王安邦皆帶隊與台鐵工會進行不公開協商會議。

不過該會議截至晚間10時許仍未達成共識，並打算繼續挑燈夜戰，而王安邦更說「沒談完大家都不要回家」，要勞資談出個共識。

據了解，今會中著重台鐵安全、永續經營等議題，也包括台鐵土地問題及未來如何確保獲利，不過從下午3時談到晚間10時，勞資雙方仍未有共識，期間協商一度險破局，不過勞資雙方最後仍回到談判桌。工會透露，勞資協商可能將談到午夜甚至天亮，是否能達成共識未有定論。