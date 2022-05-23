演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

▲▼陳瑞斌在德國與石勒蘇益格-荷爾斯泰因國家交響樂團(Schleswig-Holstein Symphony Orchestra) 演出 。（圖／陳瑞斌提供）

生活中心／台北報導

陳瑞斌近期在德國與石勒蘇益格-荷爾斯泰因國家交響樂團(Schleswig-Holstein Symphony Orchestra)巡演非常成功，得到德國最大主流媒體，包括: Die Zeit（德國 時代周報） 、Süddeutsche Zeitung （德國南德意志報） 、Frakfurter Allgemeine （德國 法蘭克福匯報）、Die Welt （德國 世界報） 、Focus Magazine （德國焦點週刊） 、Hamburger Abendblatt （德國 漢堡晚報）、Deutsche Welle （德國之聲），還有好幾家代表性電視台，歐洲兩家最大電信公司

Vodafone（沃達豐集團）、 Deutsche Telekom（德國電信） 等大規模報導！

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德國聯邦大報樂評以陳瑞斌(Rueibin Chen)劇照為大標題：陳瑞斌輕鬆掌握了拉赫曼尼諾夫第二鋼琴協奏曲的獨奏部分。無論是憂鬱、黑暗的第一樂章 -- 作品是 C小調 -- 和要求苛刻的最後樂章，節奏都沒有問題，而他也喜歡通過幾乎得意地在空中伸展雙臂來結束在三角鋼琴琴鍵上的快速奔跑。 他和指揮有密切的眼神交流，與管弦樂隊的互動非常精彩。

接下來，陳瑞斌馬不停蹄地到維也納繼續的活動，包括錄音及即將在 2022 年 5 月底開始 online 線上播放，可以讓全世界觀賞的現場演奏錄影音製作，是一個有相當傳承性的意義。他認為，從小就在奧地利念書，這次能夠跟奧地利兩位傑出的小提琴家王彥及大提琴家張竣瑜合作，世代相傳意義非常大，而且將帶來真正在維也納學習的維也納之聲，在這疫情中相信可以帶給世界很多觀賞的愛樂者們不一樣的感受！

這個線上演奏將帶來著名的帕海貝爾《卡農》、舒曼《夢幻曲》、柴可夫斯基 《一個偉大藝術家的回憶》鋼琴三重奏，裡頭並由三位演奏家親自解說，包括台灣及華人地區與奧地利的學習過程比較，還有如何在現場一次完成的演奏錄影音，是在去年年底才剛完成的維也納音樂大學總部，耗資歐元2400萬的音樂廳錄製，效果相當別具意義！

明年度陳瑞斌將在德國、奧地利與東歐地區包括與職業樂團登台，在5月底開始online 播放大家可以在下面的網址連結欣賞到最精彩的鋼琴三重奏現場音樂會錄

影音版本 https://www.youtube.com/user/ccoinfo

