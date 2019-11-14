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陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

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▲鋼琴演奏家陳瑞斌將在高雄、新竹展開巡演。（圖／綺想室內樂團提供）

▲鋼琴演奏家陳瑞斌將在高雄、新竹展開巡演。（圖／綺想室內樂團提供）

記者許宥孺／高雄報導

甫自美國巡演結束包括在指揮大師卡拉揚及柏林愛樂最後一次美國巡演的世界著名Ambassador Auditorium 音樂廳巡演，鋼琴演奏家陳瑞斌美國巡演創下票券全數售罄之滿座佳績。11月22日（星期五)晚間7:30童話夢幻之旅 陳瑞斌Rueibin Chen & Friends鋼琴音樂會將於高雄市文化中心至德堂及12月11日 （星期三） 晚間7:30分於新竹市文化局演藝廳巡演，台灣愛樂觀眾可要把握這難得的機會了！

鋼琴演奏家陳瑞斌(Rueibin Chen)是首位台灣出生的鋼琴演奏家，在全世界音樂領域擁有多項首創紀錄，並為多項世界性最重要國際鋼琴大賽得主，6歲彈貝多芬即拿下鋼琴比賽的頭魁，16歲就在義大利的拉赫瑪尼諾夫國際鋼琴大賽獲獎嶄露頭角，之後屢屢在國際鋼琴大賽獲勝，包括拉赫瑪尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際十八項世界鋼琴比賽大獎。陳瑞斌 20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，國際媒體CNN、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報的樂評，都對他有極高的評價。

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▲鋼琴演奏家陳瑞斌將在高雄、新竹展開巡演。（圖／綺想室內樂團提供）

▲鋼琴演奏家陳瑞斌將在高雄、新竹展開巡演。（圖／綺想室內樂團提供）

陳瑞斌被譽為「天使手指」，如同帕華洛帝有著「被上帝親吻的聲音」一樣，在演奏樂曲時，更具有發自內心的共鳴；他透過“天使”的指尖，鋼鐵的指勁所流瀉的優美琴藝就像天使在演奏，從細膩演繹到澎湃融入，從敏銳洞察力到豐美想像力，把每件音樂作品都能表達得淋漓盡緻，扣人心弦，把深沉與澎湃傾瀉在黑白鍵盤之間，他不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的藝術使者。有人說聆聽陳瑞斌的演奏，除了欣賞到他高超的技法之外，鋼琴在他的指尖跳躍下，被賦予了強大的生命力，豐富的樂思有一種深至心靈的力量，這種力量，會令人落淚，連淘氣的孩子也會被他吸引愛上音樂。

本次演出由著名鋼琴演奏家陳瑞斌帶來最具代表性客籍作曲家江文也，深具台灣元素的「台灣舞曲」及著名客家民謠「天公落水」等精彩樂曲之外，還有以童話文學家夏爾佩羅及易卜生童話故事及童謠為題材所譜寫而成的 「鵝媽媽組曲」、「皮爾金組曲」等著名鋼琴作品，以著名童話故事的音樂著作，充滿幻想色彩的音樂作品，獨具風格，豐富的戲劇情感化成音符投入於音樂作品之中，已成為大眾日常生活中耳熟能詳的經典樂曲，經常被使用於電影與廣告配樂中，深受孩童們及大眾所喜愛，讓人陶醉在其中，是所有喜歡音樂文化的孩童們與大眾最期待的作品，也是無數人美好童年的一部分，除了適合親子共賞外，也是值得大家參與的一場充滿神奇童話與夢幻音樂之旅。

享譽國際盛名著名鋼琴演奏家陳瑞斌令人驚艷演奏風采及精湛富有生命力的音樂詮釋，將東西方音樂融合，相互輝映彰顯其東西方音樂多元之美及豐富的生命力，陳瑞斌的演奏，絕對是您值得驕傲參與的大師音樂饗宴！

▲鋼琴演奏家陳瑞斌將在高雄、新竹展開巡演。（圖／綺想室內樂團提供）

巡演演出時間、地點：
2019年11月22日 (星期五) 晚間7:30分 高雄市文化中心至德堂
2019年 12月11 日 (星期三) 晚間 7:30分 新竹市文化局演藝廳
主辦單位：綺想室內樂團 02-85211485
購票：年代售票系統 02-23419898 , 07-2256360
團體優惠請洽主辦單位綺想室內樂團02-8521 1485

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