貝多芬誕辰250週年！「天使手指」陳瑞斌致敬2位「樂聖」

▲「天使手指」陳瑞斌舉行音樂會，致敬貝多芬誕辰250週年、柴可夫斯基180週年誕辰紀念。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

今年適逢德國作曲家貝多芬誕辰250週年、柴可夫斯基180週年誕辰紀念，有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌將舉行鋼琴音樂會，期望藉由音樂為疫情之下的台灣社會注入撫慰、積極的力量，也希望向下一代的年輕人傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持、不屈不撓的信念。12月4日於臺南文化中心演藝廳、12月19日於臺北國家音樂廳演出。

有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，曾以第一位台灣出生鋼琴家身份，在美國知名露天音樂劇場Hollywood Bowl與世界著名交響樂團LosAngeles Philharmonic洛杉磯愛樂樂團演出，也站上中國大陸如上海世博開幕、北京國際電影節開幕等大型演出舞台。他更在2017年受邀在中國大陸春晚演出，是首位演出的台灣藝術家，超過十億人口收看，並在 2019年台北市政府跨年晚會跨界演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「天使手指」陳瑞斌（右2）舉行音樂會，致敬貝多芬誕辰250週年、柴可夫斯基180週年誕辰紀念。（圖／記者林育綾攝）

今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250週年、柴可夫斯基180週年誕辰紀念，兩位是古典樂發展史上重要的靈魂人物，在音樂史上占有非常重要的地位，並有著非常深遠的影響與意義。而陳瑞斌師承「貝多芬學派」嫡系嫡傳弟子，根據奧地利正統的學派，傳承的資料與理論。

他所詮釋的貝多芬特質，對個人的期待是嚴謹、紀律，在創作上有特別的結構及風格，具有非常深刻的情感，敢愛敢恨、黑白分明。樂音上清晰的表現在生命中奮鬥與人生價值觀的看法，以及對人生的期待與失落。

此次演出將以柴可夫斯基著名的「四季」鋼琴全集揭開演奏序幕，陳瑞斌將以精湛的琴音帶領觀眾回到作曲家當時的年代與環境、歷史，領會季節分明的國度，在12個月份的不同情境如何寫下這套樂曲，精彩可期。他曾說過，「音樂帶給我很多感動，也帶給我人生上的意義，如果沒有一定的熱忱，很難堅持下去，我只有一個夢想，我真的很喜歡音樂，所以沒有放棄這條路。」

而演出曲目上的安排，也是希望向下一代的年輕人傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持、不屈不撓的信念，以及永不放棄的精神。有那個年代藝術家們的堅持，如今現在才得以欣賞這些令人感動的樂曲，也讓這偉大的作品能經歷幾百年流傳下來，在疫情蔓延之下，大家能以什麼樣的心情來面對這樣的時代，結合這兩位藝術家作品演出，陳瑞斌認為是再恰當不過。

12月4日將於臺南文化中心演藝廳及12月19日於臺北國家音樂廳舉辦兩場巡迴演出，陳瑞斌將挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，除了技巧艱難，也是最浪漫動人的曲目，藉由他的獨特詮釋與精湛琴藝，向兩位偉大的致敬。