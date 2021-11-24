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江文也與音樂奇幻之旅音樂會

▲▼ 陳瑞斌 Rueibin Chen。（圖／綺想室內樂團提供）

▲陳瑞斌 Rueibin Chen。（圖／綺想室內樂團提供）

文／綺想室內樂團

鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen，靈動的演奏技巧，被譽為“天使手指”，更具有發自內心的共鳴，他透過“天使”的指尖，把深沉與澎湃傾瀉在黑白鍵盤之間。陳瑞斌不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的藝術使者。

陳瑞斌是一位深藏童年靈魂的天才鋼琴家，被新蘇黎世報譽為「二十年才一遇的音樂天才」，同時以第一位台灣出生鋼琴家在美國好萊塢碗(Hollywood Bowl)與洛杉磯愛樂演出，包括各類型大型重要演出如上海世博開幕、北京國際電影節開幕、2017年中國大陸春晚及台北市政府2019跨年晚會登台演出等。

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陳瑞斌是多項世界性最重要國際鋼琴大賽得主，國際各大報評家如波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎士報、奧地利Kurier報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報等對陳瑞斌皆有極高的評價。

12月3日及12月15日晚間7:30分將於台北市中山堂中正廳及高雄市文化中心至善廳舉辦兩場巡演，大家將可以欣賞到鋼琴演奏家陳瑞斌精湛的演奏，本次演出內容除了推展台灣最具代表性的客籍作曲家江文也著名鋼琴作品， 有多首作品在台灣首演之外， 演出曲目還包含以北歐大文豪易普生膾炙人口的童話故事及童謠為題材所譜寫而成的著名鋼琴作品與多首電影主題曲配樂，也是現今許多電影配樂的寵兒，音樂具有獨特的風格，豐富的戲劇情感化成音符投入於音樂作品之中，是大眾所熟悉的鋼琴樂曲，深受孩童們及大眾所喜愛，充滿幻想色彩的音樂作品，適合親子共賞的神奇童話與夢幻音樂之旅，也是值得大眾參與的一場音樂之旅，深具教育意義！

江文也是台灣首位享譽國際樂壇最具代表性作曲家，作品蘊含著濃厚台灣故土與古典文化情感，音樂貢獻巨大。陳瑞斌和江文也兩個人在音樂路上有著類似的生涯經歷，兩人都從小就離開台灣在外地生活求學，也同樣師承俄羅斯音樂家，陳瑞斌說，從聽見江文也作品透過曲子傳達人在異鄉對台灣的濃厚鄉愁與思念，回不了家的悲痛，他的共鳴很深，希望能讓台灣聽眾認識這位最具代表性的華人作曲家。陳瑞斌曾在北美、紐澳及香港指標性音樂廳做過江文也作品推廣演奏!

接下來陳瑞斌的演出將包含除了亞洲之外，還有德國多個城市與交響樂團的巡演，加上加拿大及北美地區，行程已排至2023年。

江文也與音樂奇幻之旅音樂會
陳瑞斌 Rueibin Chen Piano Concert
演出時間/地點:
2021年12月3日(五) 晚間19:30分 台北市中山堂 中正廳
2021年12月15日(三) 晚間19:30分 高雄市文化中心 至善廳

主辦單位: 綺想室內樂團 電話: 02-85211485
購票 :年代售票 02-23419898 , 07-2256360
更多詳細介紹敬請參閱:
鋼琴演奏家陳瑞斌官網: www.rueibinchen.com
 

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