桃園社區採檢站「長幼PCR三合一綠色通道」　23日起再擴大服務

▲桃園社區採檢站「綠色通道」23日起再擴大服務。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導



桃園市長鄭文燦表示，因應近期校園疫情蔓延，新增重症兒童個案數增加，明(23日)起，桃園「長幼PCR三合一綠色通道」社區採檢站的年齡層，由原6歲以下兒童擴大至12歲以下兒童，提供每日（龜山華亞科技園區則為星期一至五）上午9時至12時，12歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務。

衛生局指出，隨著確診人數居高不下，各醫療院所及民眾篩檢需求與日俱增，為減緩醫療院所負荷、增加社區篩檢站功能及增進市民便利性，桃園市已於桃園中路、中壢龍岡採檢站，桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅採檢站、龍潭戶政事務所及龜山華亞科技園區共設置10處「長幼PCR三合一綠色通道」。

衛生局長王文彥表示，國內疫情嚴峻之際，請大家外出時務必配戴口罩及勤洗手，並再次呼籲市民注意自身健康，若兒童出現以下症狀：(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿等症狀時，應儘速聯繫119或由同住親友送醫，或撥打防疫專線0800-033-355及市話1922免付費專線諮詢。