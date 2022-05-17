　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連5天破6萬！醫示警：要暴衝了　揭2原因「大開染疫黑數曝光之門」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲第一線醫師曝2原因示警「確診數要暴衝了」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土連5天破6萬例，不少人認為疫情要趨緩了？北市聯醫中興院區醫師姜冠宇示警，「我才正想說要暴衝了！」身處第一線的他分析2原因，在於之前黑數本來就很多，再加上65歲以上快篩陽視同確診給藥上路，是重要政策卻也「大開染疫黑數被曝光之門」。

醫師姜冠宇今（17）日在粉專分享第一線看到2情況，首先為過去黑數就頗多，很多人都想要快篩視同確診，若非屬3類會被視訊退掛，這樣的人約占1/3掛診人數，PCR篩檢又常塞爆，症狀較為嚴重、體力衰弱者不會出現在排隊隊伍裡，「所以我講過不少次了，每天實際加個2萬到3萬，我真的覺得不會過分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再者則是65歲以上長者快篩陽視同確診給藥上路，姜冠宇認為這是重要政策，卻也大開染疫黑數被曝光之門，那些長照個案、虛弱躺在家無法排隊做PCR的長輩，符合資格可視訊看診，這些案例就會瞬間曝光，確診數就會暴增了。

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲姜冠宇認為有2類人需優先PCR。（示意圖／記者湯興漢攝）

姜冠宇呼籲，現在需要「高風險族群PCR綠色通道」，有2類患者還沒曝光、通報並給藥，有需求可以有綠色通道可即時處理，那就是剛好64歲，但本身有不少慢性病，被家人快篩陽，更倒楣是有症狀了；再者則是其有高風險因子，有症狀、但快篩都陰性，可能是弱陽性患者需要PCR鑑定。

姜冠宇強調，把PCR量能讓給需要的人，「這樣快篩陽的資格開放，我想也不用吵個有完沒完了。」也隱晦著篩檢站是否也需要做類似急診的檢傷分類？他反問，「身體條件不同的人，這樣都排3～4小時，是對的嗎？」

最後，姜冠宇也說，大家都知道這週是高峰期，好好配合這段期間該做的公共衛生措施、減少接觸，就是對守護台灣醫療量能很有貢獻了。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會殺手學霸背景曝光！　列名台中一中校友會連絡人
「全家剩我沒確診」釣出過來人曝2神物拚了：家人陸續解隔
教會槍手疑曾「任教台灣4所大學」！　校方回應了
快訊／王家梁確診！　許維恩被迫中止取卵哭了
連5天破6萬！　醫揭2原因示警：要暴衝了
快訊／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍！　蛇蠍情侶一審逃死
快訊／「拒重複投保」惹議　金管會：已承保不能拒絕理賠
王必勝出手讓排隊人龍消失？　他挖出「醫院公告」真相
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

LIVE／打滿3劑疫苗「0+7免居隔」實施首日　陳時中最新說明

麥當勞冷飲杯蓋「4凸起圓點」藏玄機！內行人解密：分辨飲料用

網路違規賣殺菌消毒劑1年揪出233件　賣家共遭罰1295萬

加州教會殺手高中學霸背景曝　列名台中一中美國校友會連絡人

桃園社區採檢站設「三合一綠色通道」　助民眾快速採檢看診拿藥

男友脫口「曾有青梅竹馬」　1原因佔據心底！她淚嘆：有疙瘩了

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學　校方：年代久遠無印象

隱形眼鏡泡「1液體」變超巨size　人妻笑：可以泡老公嗎？

企業想「漂綠」小心了！ESG檢測儀今上線　一鍵秒掌握誰在末段班

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

LIVE／打滿3劑疫苗「0+7免居隔」實施首日　陳時中最新說明

麥當勞冷飲杯蓋「4凸起圓點」藏玄機！內行人解密：分辨飲料用

網路違規賣殺菌消毒劑1年揪出233件　賣家共遭罰1295萬

加州教會殺手高中學霸背景曝　列名台中一中美國校友會連絡人

桃園社區採檢站設「三合一綠色通道」　助民眾快速採檢看診拿藥

男友脫口「曾有青梅竹馬」　1原因佔據心底！她淚嘆：有疙瘩了

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學　校方：年代久遠無印象

隱形眼鏡泡「1液體」變超巨size　人妻笑：可以泡老公嗎？

企業想「漂綠」小心了！ESG檢測儀今上線　一鍵秒掌握誰在末段班

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

柏賈爾茲有意延長續約　美媒：紅襪戰績若不反彈恐成交易籌碼

向網路巨擘收費》顏廷棟／採取網路治理模式　數位平台與媒體共榮發展

22歲李庚希自認很愛錢　《雪中悍刀行》邱心志公主抱喊：比打球還累

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

中職再傳疫情　樂天桃猿二軍2球員1教練快篩陽

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

有車為王！二手車變貴、1-3月過戶數增　這類中古車最搶手

方振宇目標世錦賽奪首牌　陳亮達東京帕運學到很多更有自信

剛墮胎就急奔摩鐵會情郎！人妻被抓姦竟哭窮　名下財產曝光臉腫了

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天曝

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

連5天破6萬　這政策改了！醫：一堆人衝來打疫苗

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

「4生肖」下半月財運超旺！

下一道鋒面這天抵台　梅雨彈再襲

更多熱門

相關新聞

全台37所大學暫停實體課程名單曝光

全台37所大學暫停實體課程名單曝光

由於本土新冠肺炎疫情嚴峻，根據教育部統計，截至昨（16）日17時30時為止，全台共36所宣布大專校院採「全校」暫停實體課程，加上昨晚成大也宣布啟動遠距為主課程到期末，等於全台至少已經有37所大學全校暫停實體課程，其中包括台大等國立大專校院15所，東海等私立大專校院22所，預料還會持續增加。

PLG又延賽　夢想家不足出賽人數

PLG又延賽　夢想家不足出賽人數

防輕症病程變長！醫籲備妥「2款居家藥品」

防輕症病程變長！醫籲備妥「2款居家藥品」

南投副議長傳確診　議員坦言：怕怕的

南投副議長傳確診　議員坦言：怕怕的

手要洗多久才乾淨？專家實測解答了

手要洗多久才乾淨？專家實測解答了

關鍵字：

染疫黑數綠色通道確診暴增本土疫情姜冠宇醫師新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面