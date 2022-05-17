連5天破6萬！醫示警：要暴衝了　揭2原因「大開染疫黑數曝光之門」

▲第一線醫師曝2原因示警「確診數要暴衝了」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土連5天破6萬例，不少人認為疫情要趨緩了？北市聯醫中興院區醫師姜冠宇示警，「我才正想說要暴衝了！」身處第一線的他分析2原因，在於之前黑數本來就很多，再加上65歲以上快篩陽視同確診給藥上路，是重要政策卻也「大開染疫黑數被曝光之門」。

醫師姜冠宇今（17）日在粉專分享第一線看到2情況，首先為過去黑數就頗多，很多人都想要快篩視同確診，若非屬3類會被視訊退掛，這樣的人約占1/3掛診人數，PCR篩檢又常塞爆，症狀較為嚴重、體力衰弱者不會出現在排隊隊伍裡，「所以我講過不少次了，每天實際加個2萬到3萬，我真的覺得不會過分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再者則是65歲以上長者快篩陽視同確診給藥上路，姜冠宇認為這是重要政策，卻也大開染疫黑數被曝光之門，那些長照個案、虛弱躺在家無法排隊做PCR的長輩，符合資格可視訊看診，這些案例就會瞬間曝光，確診數就會暴增了。

▲姜冠宇認為有2類人需優先PCR。（示意圖／記者湯興漢攝）

姜冠宇呼籲，現在需要「高風險族群PCR綠色通道」，有2類患者還沒曝光、通報並給藥，有需求可以有綠色通道可即時處理，那就是剛好64歲，但本身有不少慢性病，被家人快篩陽，更倒楣是有症狀了；再者則是其有高風險因子，有症狀、但快篩都陰性，可能是弱陽性患者需要PCR鑑定。

姜冠宇強調，把PCR量能讓給需要的人，「這樣快篩陽的資格開放，我想也不用吵個有完沒完了。」也隱晦著篩檢站是否也需要做類似急診的檢傷分類？他反問，「身體條件不同的人，這樣都排3～4小時，是對的嗎？」

最後，姜冠宇也說，大家都知道這週是高峰期，好好配合這段期間該做的公共衛生措施、減少接觸，就是對守護台灣醫療量能很有貢獻了。