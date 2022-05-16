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免排隊超便宜！自購快篩草莓網平均一劑62元　4天夯賣26.5萬劑

草莓網販售快篩試劑（圖／翻攝自草莓網）

▲香港草莓網推鼻咽快篩、唾液快篩等多款品牌快篩試劑，買氣熱烈。（圖／翻攝自草莓網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

民眾對快篩試劑需求居高不下，但通路門市採限量販售，辛苦排隊不一定買得到，在開放可自行從海外購入後，香港草莓網湧入搶購熱潮，免排隊、最便宜平均一劑只要62元，短短4天已賣出26.5萬劑快篩，目前也持續上架多款品牌，並提供鼻咽快篩、唾液快篩選購，消費者上網就可以輕鬆購買，不用外出搶，降低群聚感染風險。

指揮中心開放民眾從海外自購快篩的方案後，香港草莓網為便民防疫，每天提供不同品牌快篩試劑，鼻咽快篩現有6款，包括Raycus、Bioantibody 佰抗生物、YHLO 亞輝龍、Gene Science 峻山生物醫療、Hotgen 熱境生物，以及香港醫院指定品牌、鐘南山研究團隊背書的「和信」，產品通過歐盟認證之外，亦提供25劑、50劑、100劑等多種容量包裝，可依照個人需求來選擇。

草莓網販售快篩試劑（圖／翻攝自草莓網）

▲海外自購快篩需注意，每人限購一次，最多購買100劑。

其中以100劑入裝計算，平均一劑只要62元，價格相對國內市場便宜許多，吸引很多人下單購買，香港草莓網統計一天平均熱賣6.5萬劑，消費者反應熱烈，站上也持續補貨供應，讓有需要的人隨時可上網購買。

不過也有許多人害怕戳鼻子的不舒服感，尤其家長每次替小朋友做快篩就是一大挑戰，香港草莓網現在也能買到唾液快篩，目前推出「Raycus」、「BIOANTIBODY 佰抗生物」2款品牌，皆有歐盟認證，15分鐘快速知道結果，分別有25劑、50劑兩種包裝，以50劑入計算，平均每劑只要110元。

雖然現在免專案可輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，但要注意的是，自行輸入每人不超過100劑，每人限輸入一次，雖然不限定為衛福部核准之EUA產品，但「國外帶回、非EUA」快篩檢測結果無法作為配合防疫政策判斷依據，且產品安全及有效性需自行負責，也不能轉賣。

草莓網也提醒台灣消費者， 由於屬於跨境交易，下訂時也記得同步下載註冊財政部關務署EZ WAY 易利委 APP，會讓通關流程更加便捷迅速。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

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