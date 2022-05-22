吃海底撈隔天確診「她致電提醒」　竟收超狂防疫包！網讚爆：太暖

▲原PO在確診後通知海底撈門店，意外收到超澎湃防疫包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者黃品臻／綜合報導

知名連鎖火鍋店「海底撈」以待客貼心、服務周到著稱，深受不少台灣人喜愛。近日就有網友發文分享，自己到海底撈店內用餐後隔天確診，致電門店提醒當天的服務人員要快篩，沒想到海底撈竟送來超澎湃的「防疫包」，甚至還有溫馨小卡放置其中。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己在確診發病前一天，剛好到海底撈店內用餐，因此打電話及傳訊告知內用門店，請對方提醒當天有提供服務的4位人員做快篩，「因為其中一位跟我們聊快半小時（當時我們沒戴口罩）」。

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沒想到，海底撈事後一個動作卻讓原PO備感窩心，「看大家都在蓋防疫包的樓，我也來蓋一下，新北市政府現在改只有一支快篩，海底撈霸氣寄來了他們家產品」。從原PO貼出的照片可見，超澎湃的防疫包裡有番茄蝦餅、拌飯醬、番茄牛肉冬粉杯、自煮火鍋等產品，還貼心附上一張小卡，上面寫著，「準備了防疫包，與您一起渡過隔離期間，祝您早日康復，也期待與您相見」。

超狂服務讓網友們激動留言，「真的好貼心的店家」、「海底撈的服務不令人意外」、「這個羨慕了欸」、「海底撈真的很可以ㄟ！」「這海底撈的暖心服務，結束康復後還不吃爆他們」、「這公關要給讚，這舉動會讓人轉死忠粉」、「海底撈真的很暖」、「服務真的大贏」、「這一箱感覺近千元了ㄟ」。

▲底下網友大讚海底撈的貼心服務。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

此外，也有網友針對原PO確診後的處理方式給予讚美，「你們也很棒，確診了還通知店家注意」、「這就是互相，妳提醒他們，他們給了很正向的回饋」、「好暖心的樓主與店家」、「好窩心的店家，但妳也是有責任的通報，二個都棒」。