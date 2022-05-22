台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

▲101歲謝姓阿嬤（反白處）趁女兒買午餐時，獨自步出醫院。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名高齡101歲的人瑞謝姓阿嬤，日前到中國醫東區分院看診，趁著女兒買午餐時，竟獨自步出醫院，走了近4小時到達600公尺遠的一處民宅。女兒回到醫院發現母親不見蹤影，嚇得趕緊報案，4個小時後警方找到阿嬤，女兒表示阿嬤平時走路都要依靠枴杖、或扶著牆壁走路，行動不便，「難以想像媽媽是怎麼度過這4小時」，非常感謝警方的幫忙。

台中市第三警分局表示，合作派出所警員林剛平、林偉智本月3日下午4時許獲報，稱有迷失老婦人需要協助，據報案人說，有一名面生的老婦人倒臥在路邊，查看後對方意識清醒，將她扶到騎樓下、給她椅子休息後，對方稱在等女兒接她回家，但等了許久卻遲遲看不到有人來接她，這才發現不對勁，於是報警處理。

警方到場發現，老婦人身上未帶任何證件，也說不出家在何處，僅反覆說要等女兒來載她，幸虧同時間有別的員警獲報，中午時有一名老婦人失蹤，經比對衣著、面貌特徵後，確認老婦人是高齡101歲的謝女，便將她帶回派出所休息並通知家屬。

▲警方到場發現，老婦人身上未帶任何證件，也說不出家在何處。（圖／民眾提供）

▲同時間別的員警獲報一名老婦人失蹤。（圖／民眾提供）

謝姓阿嬤的女兒焦急地趕到派出所，看到母親平安無事鬆了一口氣，向警方表示，母親有失智情形，帶到中國醫東區分院看診，因到了午餐時段，擔心母親肚子餓，就請母親在醫院等候，由她出去購買便當，回到醫院後卻發現母親已不知去向，除了報警，也在周遭大街小巷不停尋找，但都找不到，幸好有警方幫忙，才放下心中大石。

▲警方將阿嬤帶回派出所。（圖／民眾提供）

警方調閱路口監視器發現，阿嬤當日走出醫院後，行走在斑馬線上越過路口花了約35秒，不算太慢，研判可能因迷了路回不了醫院，最後體力不支倒在民宅前。

警方提醒，民眾家中若有經常走失之長輩，除可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，亦可向各警察局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利有協尋需求時，讓警方能快速掌握其身分。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。