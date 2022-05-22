不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心



記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜多次呼籲總統蔡英文到疫情嚴重的雙北第一線去看看，就能了解民眾的需求與痛苦，蔡英文今（22）日終於前往新北，但不是去看疫情，而是前往民進黨的黨職選舉。對此，國民黨前青年部主任陳冠安透過臉書貼出一段受訪影片，他表示，短短14秒影片，讓人再度對蔡英文的防疫指揮再度寒心。

民進黨今舉辦全國黨員代表與地方黨部主委選舉，身為民進黨主席的蔡英文今上午10時至新北市永和區孫家祠堂投票。根據影片內容，記者提問「總統，會考慮到新北市視察疫情嗎？侯友宜一直在喊話」，蔡英文並未正面回應，僅回答：「發言人回答。」

陳冠安表示，現在新北染疫超過44萬人，面對嚴峻疫情， 侯友宜不斷為民請命，強化防疫與照護等行政措施，也希望中央能給予更多援助，或因應疫情變化，儘速調整，但蔡英文被記者問要不要到新北視察疫情，看看基層需要什麼，都無法正面允諾。

陳冠安抨擊蔡英文，是覺得44萬人染疫不重要，無須由自己回答，發言人回答就好嗎？這並不是多難、多複雜的問題吧，一句會安排，找適當時機去，就這麼難嗎？

陳冠安回顧，就在4月初，蔡英文可以在官邸，只找同黨的陳其邁和鄭文燦來開防疫會議，忽略柯文哲和侯友宜，現在5月中旬，侯友宜並不是要蔡來私下見面，而是一起到基層走訪，請別連防疫都在分顏色。

陳冠安感嘆，蔡英文自己也是新北市民，然而現在新北市有需要，蔡總統一句「發言人回答」，真的會讓現在水深火熱的人民感到心寒。